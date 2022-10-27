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Новый "Фермерский островок" открыли в Крыму при поддержке МСП Банка

Новый "Фермерский островок" открыли в Крыму при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 27.10.2022

Новый "Фермерский островок" открыли в Крыму при поддержке МСП Банка

В Симферополе при финансовой поддержке МСП Банка открылся третий в Крыму магазин "Фермерский островок", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:00

2022-10-27T09:00

2022-10-27T09:00

мсп банк

корпорация мсп

россия

республика башкортостан

петр засельский

коммерческая недвижимость

экономика

александр исаевич

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В Симферополе при финансовой поддержке МСП Банка открылся третий в Крыму магазин "Фермерский островок", сообщает пресс-служба банка.Свой ассортимент там представляют 14 микро- и малых предприятий: это свежее мясо, молочная продукция и выпечка, овощи и фрукты.Оператором "Фермерских островков" в Симферополе выступает кооператив "Сады Хана Алана", объединяющий 16 сельхозтоваропроизводителей.Средства на открытие торговой точки и развитие бизнеса в размере 10 миллионов рублей кооперативу предоставил МСП Банк. Для многих начинающих предпринимателей "Фермерский островок" буквально становится отправной точкой пути в большой бизнес, отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский."Здесь важно все: и финансирование, и решение организационных вопросов по поиску торговых площадей – все для того, чтобы фермеры могли сосредоточиться на ведении своего дела, производстве качественных продуктов, постепенного погружения во все процессы, которые в будущем им придется вести самостоятельно", – пояснил он.Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" работает в Крыму при поддержке правительства республики с лета текущего года. "Островки" органично дополняют ярмарочные мероприятия, проходящие на полуострове, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."С увеличением количества точек продаж еще больше покупателей получили возможность ежедневно приобретать свежую фермерскую продукцию буквально рядом с домом. В наших планах – дальнейшее масштабирование проекта "Фермерский островок" на весь полуостров", – сказал Исаевич.Предпринимателям, решившим открыть "Фермерский островок", Корпорация МСП оказывает разного рода поддержку. Оператору предоставляется готовый гайдбук, он может получить финансирование на специальных условиях, а также рассчитывать на привлечение поставщиков, обратившихся за услугой по расширению сбыта на Цифровую платформу МСП.РФ."Первые две площадки были открыты нашим кооперативом в июне 2022 года. Мы собрали много положительных отзывов от покупателей, поэтому было принято решение о масштабировании. Заниматься торговлей очень непросто и, организовывая торговое пространство для фермеров, наш кооператив, как оператор проекта, предоставляет им возможность сконцентрироваться на основной деятельности – рассказала председатель СПОСПК "Сады Хана Алана" Эльзара Сейдаметова.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП запущено 19 "Фермерских островков" в 14 регионах: Республике Башкортостан, Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Республике Крым, Ярославской, Владимирской и Ростовской областях, в Республике Татарстан, Смоленской и Курганской областях и Чувашской Республике.

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