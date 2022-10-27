https://ria.ru/20221027/krizis-1827380475.html

Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США

Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США - РИА Новости, 27.10.2022

Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США

Причиной кризисов в мире является борьба за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок в рамках соперничества капиталистических систем Китая и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T23:10

2022-10-27T23:10

2022-10-27T23:10

в мире

роберт хабек

китай

сша

германия

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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Причиной кризисов в мире является борьба за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок в рамках соперничества капиталистических систем Китая и США, заявил в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек на конференции объединения немецких стартапов."Экономическая причина всех кризисов, на мой взгляд, кроется в текущей борьбе с или нападением на социоэкономический порядок: в ситуации глобального соперничества между государственным капитализмом Китая и турбокапитализмом США традиция Европы представляется иногда немного заспанной и пыльной", – сказал министр во время своего выступления, которое транслировалось на сайте объединения.Однако следует понимать, подчеркнул политик, что отличающей характеристикой немецкой и европейской экономической модели является привязка к обществу и служба оному.

https://ria.ru/20221027/ssha-1827339285.html

китай

сша

германия

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в мире, роберт хабек, китай, сша, германия