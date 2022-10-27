https://ria.ru/20221027/krizis-1827380475.html
Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США
Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США - РИА Новости, 27.10.2022
Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США
Причиной кризисов в мире является борьба за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок в рамках соперничества капиталистических систем Китая и... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:10
2022-10-27T23:10
2022-10-27T23:10
в мире
роберт хабек
китай
сша
германия
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Причиной кризисов в мире является борьба за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок в рамках соперничества капиталистических систем Китая и США, заявил в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек на конференции объединения немецких стартапов."Экономическая причина всех кризисов, на мой взгляд, кроется в текущей борьбе с или нападением на социоэкономический порядок: в ситуации глобального соперничества между государственным капитализмом Китая и турбокапитализмом США традиция Европы представляется иногда немного заспанной и пыльной", – сказал министр во время своего выступления, которое транслировалось на сайте объединения.Однако следует понимать, подчеркнул политик, что отличающей характеристикой немецкой и европейской экономической модели является привязка к обществу и служба оному.
https://ria.ru/20221027/ssha-1827339285.html
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в мире, роберт хабек, китай, сша, германия
В мире, Роберт Хабек, Китай, США, Германия
Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США
Глава Минэкономики Германии Хабек связал кризис в мире с соперничеством Китая и США