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Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США - РИА Новости, 27.10.2022
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Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США
Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США - РИА Новости, 27.10.2022
Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США
Причиной кризисов в мире является борьба за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок в рамках соперничества капиталистических систем Китая и... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:10
2022-10-27T23:10
в мире
роберт хабек
китай
сша
германия
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Причиной кризисов в мире является борьба за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок в рамках соперничества капиталистических систем Китая и США, заявил в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек на конференции объединения немецких стартапов."Экономическая причина всех кризисов, на мой взгляд, кроется в текущей борьбе с или нападением на социоэкономический порядок: в ситуации глобального соперничества между государственным капитализмом Китая и турбокапитализмом США традиция Европы представляется иногда немного заспанной и пыльной", – сказал министр во время своего выступления, которое транслировалось на сайте объединения.Однако следует понимать, подчеркнул политик, что отличающей характеристикой немецкой и европейской экономической модели является привязка к обществу и служба оному.
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в мире, роберт хабек, китай, сша, германия
В мире, Роберт Хабек, Китай, США, Германия
23:10 27.10.2022
 
Глава Минэкономики ФРГ связал кризис в мире с соперничеством Китая и США

Глава Минэкономики Германии Хабек связал кризис в мире с соперничеством Китая и США

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Причиной кризисов в мире является борьба за то, каким должен стать социоэкономический мировой порядок в рамках соперничества капиталистических систем Китая и США, заявил в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек на конференции объединения немецких стартапов.
"Экономическая причина всех кризисов, на мой взгляд, кроется в текущей борьбе с или нападением на социоэкономический порядок: в ситуации глобального соперничества между государственным капитализмом Китая и турбокапитализмом США традиция Европы представляется иногда немного заспанной и пыльной", – сказал министр во время своего выступления, которое транслировалось на сайте объединения.
Однако следует понимать, подчеркнул политик, что отличающей характеристикой немецкой и европейской экономической модели является привязка к обществу и служба оному.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 19:34
США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок
 
В миреРоберт ХабекКитайСШАГермания
 
 
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