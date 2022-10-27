https://ria.ru/20221027/krasa-1827066480.html
Победительницей "Красы России" стала участница из Нижнего Новгорода
Победительницей "Красы России" стала участница из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 27.10.2022
Победительницей "Красы России" стала участница из Нижнего Новгорода
Финальный этап конкурса "Краса России" завершился в Сочи, корона победительницы досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода, передаёт... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T00:24
2022-10-27T00:24
2022-10-27T00:32
культура
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сочи
нижний новгород
"краса россии" (конкурс красоты)
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СОЧИ, 27 окт – РИА Новости. Финальный этап конкурса "Краса России" завершился в Сочи, корона победительницы досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода, передаёт корреспондент РИА Новости.В Сочи на сцене Зимнего театра состоялся финал конкурса красоты "Краса России". Дарья — студентка Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, модель и аниматор детских праздников. Ранее девушка уже получала титул Мисс Нижний Новгород-2022.Она добавила, что сейчас хочет вернуться домой, продолжить учебу, а потом, возможно, она займется благотворительностью.Как рассказала журналистам директор конкурса "Краса Россия" Татьяна Андреева-Фальк, даже в нынешних обстоятельствах конкурс красоты не теряет своей актуальности, несмотря на периодически возникающие трудности. "Мы должны этим достоянием не только гордиться, а показывать это в прекрасном обрамлении. Какая бы ситуация не была, девочки ждут тоже, своей возможности выйти на сцену", — сказала Андреева-Фальк."Краса России" — старейший конкурс красоты на территории России. На протяжении 26 лет фестиваль объединяет на одной сцене девушек из разных регионов страны. Финал прошел в Сочи, за главный титул боролись более 50 участниц. Помимо основного титула "Краса России", участница становится обладательницей титула "Miss Earth Russia" и представляет Россию на международном конкурсе красоты "Miss Earth", который проходит на Филиппинах. В прошлом году победа конкурса "Краса России" досталась 19-летней Екатерине Вельмакиной из Подмосковья.
https://ria.ru/20220725/konkurs-1804907182.html
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россия, сочи, нижний новгород, "краса россии" (конкурс красоты)
Культура, Россия, Сочи, Нижний Новгород, "Краса России" (конкурс красоты)
00:24 27.10.2022 (обновлено: 00:32 27.10.2022)
Победительницей "Красы России" стала участница из Нижнего Новгорода
Победительницей конкурса "Краса России" стала Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода
СОЧИ, 27 окт – РИА Новости. Финальный этап конкурса "Краса России" завершился в Сочи, корона победительницы досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Сочи
на сцене Зимнего театра состоялся финал конкурса красоты "Краса России". Дарья — студентка Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, модель и аниматор детских праздников. Ранее девушка уже получала титул Мисс Нижний Новгород-2022.
"Конечно, победы я не ожидала, но я очень хотела, чтобы этот титул был моим. Меня эмоции переполняют, я очень рада, что все-таки этот титул стал моим, то, что я буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь", — рассказала РИА Новости Луконькина.
Она добавила, что сейчас хочет вернуться домой, продолжить учебу, а потом, возможно, она займется благотворительностью.
Как рассказала журналистам директор конкурса "Краса Россия" Татьяна Андреева-Фальк, даже в нынешних обстоятельствах конкурс красоты не теряет своей актуальности, несмотря на периодически возникающие трудности. "Мы должны этим достоянием не только гордиться, а показывать это в прекрасном обрамлении. Какая бы ситуация не была, девочки ждут тоже, своей возможности выйти на сцену", — сказала Андреева-Фальк.
"Краса России" — старейший конкурс красоты на территории России
. На протяжении 26 лет фестиваль объединяет на одной сцене девушек из разных регионов страны. Финал прошел в Сочи, за главный титул боролись более 50 участниц. Помимо основного титула "Краса России", участница становится обладательницей титула "Miss Earth Russia" и представляет Россию на международном конкурсе красоты "Miss Earth", который проходит на Филиппинах
. В прошлом году победа конкурса "Краса России" досталась 19-летней Екатерине Вельмакиной из Подмосковья
.