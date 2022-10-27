https://ria.ru/20221027/krasa-1827066480.html

Победительницей "Красы России" стала участница из Нижнего Новгорода

Победительницей "Красы России" стала участница из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 27.10.2022

Победительницей "Красы России" стала участница из Нижнего Новгорода

Финальный этап конкурса "Краса России" завершился в Сочи, корона победительницы досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода, передаёт... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T00:24

2022-10-27T00:24

2022-10-27T00:32

культура

россия

сочи

нижний новгород

"краса россии" (конкурс красоты)

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СОЧИ, 27 окт – РИА Новости. Финальный этап конкурса "Краса России" завершился в Сочи, корона победительницы досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода, передаёт корреспондент РИА Новости.В Сочи на сцене Зимнего театра состоялся финал конкурса красоты "Краса России". Дарья — студентка Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, модель и аниматор детских праздников. Ранее девушка уже получала титул Мисс Нижний Новгород-2022.Она добавила, что сейчас хочет вернуться домой, продолжить учебу, а потом, возможно, она займется благотворительностью.Как рассказала журналистам директор конкурса "Краса Россия" Татьяна Андреева-Фальк, даже в нынешних обстоятельствах конкурс красоты не теряет своей актуальности, несмотря на периодически возникающие трудности. "Мы должны этим достоянием не только гордиться, а показывать это в прекрасном обрамлении. Какая бы ситуация не была, девочки ждут тоже, своей возможности выйти на сцену", — сказала Андреева-Фальк."Краса России" — старейший конкурс красоты на территории России. На протяжении 26 лет фестиваль объединяет на одной сцене девушек из разных регионов страны. Финал прошел в Сочи, за главный титул боролись более 50 участниц. Помимо основного титула "Краса России", участница становится обладательницей титула "Miss Earth Russia" и представляет Россию на международном конкурсе красоты "Miss Earth", который проходит на Филиппинах. В прошлом году победа конкурса "Краса России" досталась 19-летней Екатерине Вельмакиной из Подмосковья.

https://ria.ru/20220725/konkurs-1804907182.html

https://ria.ru/20220721/yankova-1804154208.html

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россия, сочи, нижний новгород, "краса россии" (конкурс красоты)