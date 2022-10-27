https://ria.ru/20221027/korony-1826775120.html

Главная на конкурсе красоты: краткая история призовых корон

Главная на конкурсе красоты: краткая история призовых корон - РИА Новости, 27.10.2022

Главная на конкурсе красоты: краткая история призовых корон

В Сочи завершился конкурс "Краса России — 2022". Самые прекрасные девушки страны получили не только общественное признание, но и драгоценные награды — короны... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

2022-10-27T10:45

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Сочи завершился конкурс "Краса России — 2022". Самые прекрасные девушки страны получили не только общественное признание, но и драгоценные награды — короны. Почему это украшение напоминает кокошник, всегда ли его дарили финалисткам таких соревнований и как оно менялось со временем — в материале РИА Новости.Так диадема или тиара?Кажется, что у корон из-за долгой истории и разнообразия форм должна быть сложная классификация, но это не так.Диадему часто представляют как что-то половинчатое, корону видят крупной, а тиару — более изящной. Но официального разделения нет, подчеркивает она.Зато царственные головные уборы отличаются по технологии изготовления.Видно издалекаВыбор изделия всегда индивидуален и зависит от заказчика. Но отдельные тенденции можно проследить.Венцы инкрустируют яркими камнями: они должны быть хорошо заметны из зала и красиво блестеть на фото. Ради этого порой приходится забыть о комфорте.Часто клиенты хотят, чтобы главный приз отражал суть состязания и был в виде логотипа, символов. Но это трудновыполнимо, говорит Кувшинова: или сложно, или дорого.Впрочем, в конкурсах национального масштаба проблему решить просто — подобрать камни в цвет флага. Так, например, сделала ювелирная компания Mercury, которая разработала награду для "Мисс России". Бриллианты, сапфиры и рубины как раз отображают гамму символа страны.Венцы авторства ювелирных домов порой выделяет не форма, замечает эксперт, а редкие и дорогостоящие самоцветы. Как правило, подобные украшения впоследствии тиражируют на фабриках. А сам оригинал — переходящая ценность и не принадлежит какой-то одной хозяйке вечно.Прообразами конкурсных часто становятся головные уборы монархов, западных и восточных: наибольший интерес вызывают украшения членов королевской семьи Великобритании (включая Кейт Миддлтон и Меган Маркл), Испании, Японии.Русские корни западных венцовБольшинство современных корон позаимствованы из образа английской королевы, поэтому напоминают русский кокошник. Нет, здесь нет никакого противоречия.Любимые аксессуары Елизаветы II имеют русское происхождение: Владимирскую тиару королева получила в наследство от бабушки, королевы Мэри, в 1953 году. Названием украшение обязано великому князю Владимиру, брату царя Александра III, — его супруга, княгиня Мария Павловна, была ее первой владелицей. Вторая диадема называется "Кокошник" — ее в 1888-м подарила королеве Александре ее сестра — императрица Мария Федоровна, жена Александра III.Главная награда первого конкурса "Мисс Вселенная" кокошник не напоминала, но тоже имела русские корни. Украшение, которым увенчали в 1952-м 18-летнюю гражданку Финляндии Арми Куусела, когда-то принадлежало императорскому двору Романовых. Его изготовили в 1884 году ко дню свадьбы Сергея, младшего сына Александра II. С тех пор в ней шли к алтарю невесты дома Романовых, в частности Александра Федоровна: в ноябре 1894-го она вышла замуж за Николая II.Последней убор надевала великая княжна Мария Павловна в 1908 году — на венчание с принцем Швеции Вильгельмом. Украшенный более 1500 бриллиантами в 300 карат и малиновым бархатом венец не впечатлил большевиков, к которым он попал в руки в 1926-м. Они посчитали его безвкусицей и продали за рубеж, где в 1966-м его приобрела состоятельная американка.Сегодня наследие императорских невест хранится в Иконной комнате вашингтонского частного музея в поместье Хиллвуд.Нестандартные короныНесмотря на общие тенденции сделать "высоко, объемно, заметно" и "как у настоящих королей и королев", ювелиры и организаторы конкурсов периодически экспериментировали с главным призом. Стремились сделать его необычным или наполнить особенным символизмом. Порой публика этого не принимала и не понимала, но иногда получалось удивить мир драгоценной находкой.Самая долгоиграющаяАктуальной короне "Мисс мира" 50 лет — из них 43 года она украшает головы красавиц. Впервые она появилась на конкурсе в 1972-м — и запомнилась яркими цветами камней. Организаторы не говорят, сколько она стоит и из чего сделана. Предположительно, голубые и синие самоцветы — это бирюза и синтетические сапфиры, а прозрачные — горный хрусталь, фианиты и цирконы. Основание выполнено, вероятнее всего, из золота или позолоченного серебра.Самая дорогаяПоскольку стоимость корон редко разглашается, сложно сказать, какая дороже. Однако на первое место претендует венец "Мисс России — 2014". Его создали мастера дома "Ювелирный театр" из белого 18-каратного золота. Украшение инкрустировано 2358 бриллиантами общим весом 62 карата и 14 жемчужинами, диаметр самой большой — 19 миллиметров.Самая экологичнаяИ снова "Мисс Вселенная" — в 2009-2013 годах победительницы конкурса носили "Корону мира" от компании Diamond Nexus Labs. В ней 1371 самоцвет общим весом 416,09 карата, 544,31 грамма 14-каратного и 18-каратного белого золота и платины. Все камни — экологически чистые.Синтетические рубины в венце призваны напоминать о проблеме ВИЧ и СПИД.Самая скромнаяПосле проведения первой "Мисс Вселенной" устроители быстро пришли к мысли, что императорский венец для простой, пусть и очень привлекательной девушки, — это слишком. В следующем году, 1953-м, победительнице — француженке Кристиан Мартель — досталась корона из бронзы без каких-либо камней.Она была почти не видна на фото, поэтому в 1954-м ее опять поменяли — на новую, щедро украшенную камнями.Самая неудачнаяИногда желание ювелиров сделать корону заметнее и массивнее порождало прекрасные образцы китча. Головной убор, представленный на "Мисс мира" в 1970, получил прозвище "колпак дурака", как и венец 1978 года, — из-за формы и подвесок, которые больше напоминали шутовские колокольчики, чем царственные украшения.Самая урбанистическаяС момента возникновения "Мисс Вселенная" сменила несколько венцов. Среди них — и знаменитая "корона-феникс", которую носила россиянка Оксана Федорова, и убор с женским силуэтом из драгоценных камней. В 2014-м появился очень современный вариант — его очертания напоминают небоскребы Манхэттена. Изготовила его чешская компания Diamonds International Corporation.Не всегда короныНо головными уборами первых красавиц награждали не всегда.Прежде девушки получали чуть более простые призы — от цветов до удачного замужества. Первые соревнования такого рода придумали древние греки. Победительниц называли хрисофорами, то есть "златоносицами".Им вручали украшения из драгоценного металла — в этом эллины близки нашему веку.

https://ria.ru/20221027/krasa-1827066480.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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