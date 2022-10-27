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Главная на конкурсе красоты: краткая история призовых корон - РИА Новости, 27.10.2022
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Культура
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Главная на конкурсе красоты: краткая история призовых корон
Главная на конкурсе красоты: краткая история призовых корон - РИА Новости, 27.10.2022
Главная на конкурсе красоты: краткая история призовых корон
В Сочи завершился конкурс "Краса России — 2022". Самые прекрасные девушки страны получили не только общественное признание, но и драгоценные награды — короны... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:00
2022-10-27T10:45
культура
конкурсы красоты
мисс вселенная
мисс мира
мисс россия
стиль жизни
елизавета ii
александр iii
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Сочи завершился конкурс "Краса России — 2022". Самые прекрасные девушки страны получили не только общественное признание, но и драгоценные награды — короны. Почему это украшение напоминает кокошник, всегда ли его дарили финалисткам таких соревнований и как оно менялось со временем — в материале РИА Новости.Так диадема или тиара?Кажется, что у корон из-за долгой истории и разнообразия форм должна быть сложная классификация, но это не так.Диадему часто представляют как что-то половинчатое, корону видят крупной, а тиару — более изящной. Но официального разделения нет, подчеркивает она.Зато царственные головные уборы отличаются по технологии изготовления.Видно издалекаВыбор изделия всегда индивидуален и зависит от заказчика. Но отдельные тенденции можно проследить.Венцы инкрустируют яркими камнями: они должны быть хорошо заметны из зала и красиво блестеть на фото. Ради этого порой приходится забыть о комфорте.Часто клиенты хотят, чтобы главный приз отражал суть состязания и был в виде логотипа, символов. Но это трудновыполнимо, говорит Кувшинова: или сложно, или дорого.Впрочем, в конкурсах национального масштаба проблему решить просто — подобрать камни в цвет флага. Так, например, сделала ювелирная компания Mercury, которая разработала награду для "Мисс России". Бриллианты, сапфиры и рубины как раз отображают гамму символа страны.Венцы авторства ювелирных домов порой выделяет не форма, замечает эксперт, а редкие и дорогостоящие самоцветы. Как правило, подобные украшения впоследствии тиражируют на фабриках. А сам оригинал — переходящая ценность и не принадлежит какой-то одной хозяйке вечно.Прообразами конкурсных часто становятся головные уборы монархов, западных и восточных: наибольший интерес вызывают украшения членов королевской семьи Великобритании (включая Кейт Миддлтон и Меган Маркл), Испании, Японии.Русские корни западных венцовБольшинство современных корон позаимствованы из образа английской королевы, поэтому напоминают русский кокошник. Нет, здесь нет никакого противоречия.Любимые аксессуары Елизаветы II имеют русское происхождение: Владимирскую тиару королева получила в наследство от бабушки, королевы Мэри, в 1953 году. Названием украшение обязано великому князю Владимиру, брату царя Александра III, — его супруга, княгиня Мария Павловна, была ее первой владелицей. Вторая диадема называется "Кокошник" — ее в 1888-м подарила королеве Александре ее сестра — императрица Мария Федоровна, жена Александра III.Главная награда первого конкурса "Мисс Вселенная" кокошник не напоминала, но тоже имела русские корни. Украшение, которым увенчали в 1952-м 18-летнюю гражданку Финляндии Арми Куусела, когда-то принадлежало императорскому двору Романовых. Его изготовили в 1884 году ко дню свадьбы Сергея, младшего сына Александра II. С тех пор в ней шли к алтарю невесты дома Романовых, в частности Александра Федоровна: в ноябре 1894-го она вышла замуж за Николая II.Последней убор надевала великая княжна Мария Павловна в 1908 году — на венчание с принцем Швеции Вильгельмом. Украшенный более 1500 бриллиантами в 300 карат и малиновым бархатом венец не впечатлил большевиков, к которым он попал в руки в 1926-м. Они посчитали его безвкусицей и продали за рубеж, где в 1966-м его приобрела состоятельная американка.Сегодня наследие императорских невест хранится в Иконной комнате вашингтонского частного музея в поместье Хиллвуд.Нестандартные короныНесмотря на общие тенденции сделать "высоко, объемно, заметно" и "как у настоящих королей и королев", ювелиры и организаторы конкурсов периодически экспериментировали с главным призом. Стремились сделать его необычным или наполнить особенным символизмом. Порой публика этого не принимала и не понимала, но иногда получалось удивить мир драгоценной находкой.Самая долгоиграющаяАктуальной короне "Мисс мира" 50 лет — из них 43 года она украшает головы красавиц. Впервые она появилась на конкурсе в 1972-м — и запомнилась яркими цветами камней. Организаторы не говорят, сколько она стоит и из чего сделана. Предположительно, голубые и синие самоцветы — это бирюза и синтетические сапфиры, а прозрачные — горный хрусталь, фианиты и цирконы. Основание выполнено, вероятнее всего, из золота или позолоченного серебра.Самая дорогаяПоскольку стоимость корон редко разглашается, сложно сказать, какая дороже. Однако на первое место претендует венец "Мисс России — 2014". Его создали мастера дома "Ювелирный театр" из белого 18-каратного золота. Украшение инкрустировано 2358 бриллиантами общим весом 62 карата и 14 жемчужинами, диаметр самой большой — 19 миллиметров.Самая экологичнаяИ снова "Мисс Вселенная" — в 2009-2013 годах победительницы конкурса носили "Корону мира" от компании Diamond Nexus Labs. В ней 1371 самоцвет общим весом 416,09 карата, 544,31 грамма 14-каратного и 18-каратного белого золота и платины. Все камни — экологически чистые.Синтетические рубины в венце призваны напоминать о проблеме ВИЧ и СПИД.Самая скромнаяПосле проведения первой "Мисс Вселенной" устроители быстро пришли к мысли, что императорский венец для простой, пусть и очень привлекательной девушки, — это слишком. В следующем году, 1953-м, победительнице — француженке Кристиан Мартель — досталась корона из бронзы без каких-либо камней.Она была почти не видна на фото, поэтому в 1954-м ее опять поменяли — на новую, щедро украшенную камнями.Самая неудачнаяИногда желание ювелиров сделать корону заметнее и массивнее порождало прекрасные образцы китча. Головной убор, представленный на "Мисс мира" в 1970, получил прозвище "колпак дурака", как и венец 1978 года, — из-за формы и подвесок, которые больше напоминали шутовские колокольчики, чем царственные украшения.Самая урбанистическаяС момента возникновения "Мисс Вселенная" сменила несколько венцов. Среди них — и знаменитая "корона-феникс", которую носила россиянка Оксана Федорова, и убор с женским силуэтом из драгоценных камней. В 2014-м появился очень современный вариант — его очертания напоминают небоскребы Манхэттена. Изготовила его чешская компания Diamonds International Corporation.Не всегда короныНо головными уборами первых красавиц награждали не всегда.Прежде девушки получали чуть более простые призы — от цветов до удачного замужества. Первые соревнования такого рода придумали древние греки. Победительниц называли хрисофорами, то есть "златоносицами".Им вручали украшения из драгоценного металла — в этом эллины близки нашему веку.
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Татьяна Рыжкова
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конкурсы красоты, мисс вселенная, мисс мира, мисс россия, стиль жизни, елизавета ii, александр iii, кейт миддлтон, финляндия, россия, исландия
Культура, конкурсы красоты, Мисс Вселенная, Мисс Мира, Мисс Россия, Стиль жизни, Елизавета II, Александр III, Кейт Миддлтон, Финляндия, Россия, Исландия
08:00 27.10.2022 (обновлено: 10:45 27.10.2022)
 

Главная на конкурсе красоты: краткая история призовых корон

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкЛада Акимова, завоевавшая Гран-при XXII Национального фестиваля красоты и талантов "Краса России — 2016", на церемонии награждения в Москве
Лада Акимова, завоевавшая Гран-при XXII Национального фестиваля красоты и талантов Краса России — 2016, на церемонии награждения в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Сочи завершился конкурс "Краса России — 2022". Самые прекрасные девушки страны получили не только общественное признание, но и драгоценные награды — короны. Почему это украшение напоминает кокошник, всегда ли его дарили финалисткам таких соревнований и как оно менялось со временем — в материале РИА Новости.

Так диадема или тиара?

Кажется, что у корон из-за долгой истории и разнообразия форм должна быть сложная классификация, но это не так.

"Как такового символического отличия между диадемой, короной и тиарой не существует, — говорит Ольга Кувшинова, владелица магазина украшений Complemento.ru, партнера конкурса "Краса России".

Диадему часто представляют как что-то половинчатое, корону видят крупной, а тиару — более изящной. Но официального разделения нет, подчеркивает она.
Зато царственные головные уборы отличаются по технологии изготовления.
© AP Photo / Andres LeightonПобедительница конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2009" Стефания Фернандес
Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная 2009 Стефания Фернандес - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Andres Leighton
Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2009" Стефания Фернандес

"Есть венцы ручной работы, они были одно время безумно популярны, — рассказывает основательница бренда. — Их можно сделать очень высокими, крупными, заметными — как любят организаторы. Есть фабричное производство — стандартные модели, разработанные дизайнерами, но у них четкая форма и фактура, лучше видно камни. И есть короны ювелирной работы — это очень дорого, это выбор высокобюджетных конкурсов. Там отдельная история — драгоценные камни, дорогие основы, редкие покрытия".

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Высокая корона

Корона
1 из 7

Высокая корона

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Тиара

Корона
2 из 7

Тиара

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна РыжковаКорона
Корона
3 из 7
Корона
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Корона с зелеными камнями

Корона
4 из 7

Корона с зелеными камнями

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Диадема

Корона
5 из 7

Диадема

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Корона с синими стразами

Корона
6 из 7

Корона с синими стразами

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Венец с фианитами

Корона
7 из 7

Венец с фианитами

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 7

Высокая корона

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 7

Тиара

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 7
Корона
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
4 из 7

Корона с зелеными камнями

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
5 из 7

Диадема

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
6 из 7

Корона с синими стразами

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
7 из 7

Венец с фианитами

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Видно издалека

Выбор изделия всегда индивидуален и зависит от заказчика. Но отдельные тенденции можно проследить.

"Первое место — это всегда много, высоко, объемно, заметно, — объясняет Кувшинова. — На вторые и третьи — меньше и не такие яркие. Сейчас сложилась традиция, что все короны конкурса должны быть в одном стиле — малые напоминают старшую. Но это не строгое правило".

© AP Photo / Dave Caulkin

Победительница конкурса "Мисс мира" Хольмфридур Карлсдоттир из Исландии, 1985 год

Победительница конкурса Мисс Мира Хольмфридур Карлсдоттир из Исландии, 1985 год
1 из 2

Победительница конкурса "Мисс мира" Хольмфридур Карлсдоттир из Исландии, 1985 год

© AP Photo / Dave Caulkin
© AP Photo

Победительница конкурса "Мисс мира — 1973" Марджори Уоллес

Победительница конкурса Мисс мира – 1973 Марджори Уоллес
2 из 2

Победительница конкурса "Мисс мира — 1973" Марджори Уоллес

© AP Photo
1 из 2

Победительница конкурса "Мисс мира" Хольмфридур Карлсдоттир из Исландии, 1985 год

© AP Photo / Dave Caulkin
2 из 2

Победительница конкурса "Мисс мира — 1973" Марджори Уоллес

© AP Photo
Венцы инкрустируют яркими камнями: они должны быть хорошо заметны из зала и красиво блестеть на фото. Ради этого порой приходится забыть о комфорте.

"Головы конкурсанток разные, а корона — стандартная. Был случай, когда одной девушке досталась диадема ручной работы весом в три с половиной килограмма. Ей было тяжело", — вспоминает владелица шоурума.

Часто клиенты хотят, чтобы главный приз отражал суть состязания и был в виде логотипа, символов. Но это трудновыполнимо, говорит Кувшинова: или сложно, или дорого.
Впрочем, в конкурсах национального масштаба проблему решить просто — подобрать камни в цвет флага. Так, например, сделала ювелирная компания Mercury, которая разработала награду для "Мисс России". Бриллианты, сапфиры и рубины как раз отображают гамму символа страны.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСлева направо: победительницы "Мисс Россия — 2019" Алина Санько и "Мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия — 2019" в Barvikha Luxury Village. 13 апреля 2019
Слева направо: Мисс Россия 2019 Алина Санько и Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2019 в Barvikha Luxury Village. 13 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Слева направо: победительницы "Мисс Россия — 2019" Алина Санько и "Мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия — 2019" в Barvikha Luxury Village. 13 апреля 2019
Венцы авторства ювелирных домов порой выделяет не форма, замечает эксперт, а редкие и дорогостоящие самоцветы. Как правило, подобные украшения впоследствии тиражируют на фабриках. А сам оригинал — переходящая ценность и не принадлежит какой-то одной хозяйке вечно.
Прообразами конкурсных часто становятся головные уборы монархов, западных и восточных: наибольший интерес вызывают украшения членов королевской семьи Великобритании (включая Кейт Миддлтон и Меган Маркл), Испании, Японии.

Русские корни западных венцов

Большинство современных корон позаимствованы из образа английской королевы, поэтому напоминают русский кокошник. Нет, здесь нет никакого противоречия.

"Венцы Елизаветы II — знаменитые на весь мир украшения, — поясняет Ольга Кувшинова. — С одной из ее диадем сделали четыре реплики. Очень многие ювелиры ориентируются на нее как на образец".

© AP Photo / Ed ReinkeКоролева Елизавета II и президент США Рональд Рейган
Королева Елизавета II и президент США Рональд Рейган
1 из 3
Королева Елизавета II и президент США Рональд Рейган
© AP Photo / Ed Reinke
© AFP 2022 / Pool / Lewis WhyldКоролева Елизавета II и Барак Обама в Букингемском дворце
Королева Елизавета II и Барак Обама в Букингемском дворце
2 из 3
Королева Елизавета II и Барак Обама в Букингемском дворце
© AFP 2022 / Pool / Lewis Whyld
© AP PhotoКоролева Елизавета II на балу во время государственного визита в Гану
Королева Елизавета II на балу во время государственного визита в Гану
3 из 3
Королева Елизавета II на балу во время государственного визита в Гану
© AP Photo
1 из 3
Королева Елизавета II и президент США Рональд Рейган
© AP Photo / Ed Reinke
2 из 3
Королева Елизавета II и Барак Обама в Букингемском дворце
© AFP 2022 / Pool / Lewis Whyld
3 из 3
Королева Елизавета II на балу во время государственного визита в Гану
© AP Photo
Любимые аксессуары Елизаветы II имеют русское происхождение: Владимирскую тиару королева получила в наследство от бабушки, королевы Мэри, в 1953 году. Названием украшение обязано великому князю Владимиру, брату царя Александра III, — его супруга, княгиня Мария Павловна, была ее первой владелицей. Вторая диадема называется "Кокошник" — ее в 1888-м подарила королеве Александре ее сестра — императрица Мария Федоровна, жена Александра III.
Главная награда первого конкурса "Мисс Вселенная" кокошник не напоминала, но тоже имела русские корни. Украшение, которым увенчали в 1952-м 18-летнюю гражданку Финляндии Арми Куусела, когда-то принадлежало императорскому двору Романовых. Его изготовили в 1884 году ко дню свадьбы Сергея, младшего сына Александра II. С тех пор в ней шли к алтарю невесты дома Романовых, в частности Александра Федоровна: в ноябре 1894-го она вышла замуж за Николая II.
© Фото : Miss Universe L.P., LLLP.

"Мисс Вселенная" 1952 года Арми Куусела из Финляндии

Мисс Вселенная 1952 года Арми Куусела из Финляндии
1 из 2

"Мисс Вселенная" 1952 года Арми Куусела из Финляндии

© Фото : Miss Universe L.P., LLLP.
© Public domainРепродукция картины художника Лаурица Туксена "Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны"
Репродукция картины художника Лаурица Туксена Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны
2 из 2
Репродукция картины художника Лаурица Туксена "Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны"
© Public domain
1 из 2

"Мисс Вселенная" 1952 года Арми Куусела из Финляндии

© Фото : Miss Universe L.P., LLLP.
2 из 2
Репродукция картины художника Лаурица Туксена "Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны"
© Public domain
Последней убор надевала великая княжна Мария Павловна в 1908 году — на венчание с принцем Швеции Вильгельмом. Украшенный более 1500 бриллиантами в 300 карат и малиновым бархатом венец не впечатлил большевиков, к которым он попал в руки в 1926-м. Они посчитали его безвкусицей и продали за рубеж, где в 1966-м его приобрела состоятельная американка.
Сегодня наследие императорских невест хранится в Иконной комнате вашингтонского частного музея в поместье Хиллвуд.

Нестандартные короны

Несмотря на общие тенденции сделать "высоко, объемно, заметно" и "как у настоящих королей и королев", ювелиры и организаторы конкурсов периодически экспериментировали с главным призом. Стремились сделать его необычным или наполнить особенным символизмом. Порой публика этого не принимала и не понимала, но иногда получалось удивить мир драгоценной находкой.

Самая долгоиграющая

Актуальной короне "Мисс мира" 50 лет — из них 43 года она украшает головы красавиц. Впервые она появилась на конкурсе в 1972-м — и запомнилась яркими цветами камней. Организаторы не говорят, сколько она стоит и из чего сделана. Предположительно, голубые и синие самоцветы — это бирюза и синтетические сапфиры, а прозрачные — горный хрусталь, фианиты и цирконы. Основание выполнено, вероятнее всего, из золота или позолоченного серебра.
© AFP 2022 / Daniel LealСамая долгоиграющая корона на победительнице конкурса "Мисс мира — 2019" Тони-Энн Сингх
Победительница конкурса Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Самая долгоиграющая корона на победительнице конкурса "Мисс мира — 2019" Тони-Энн Сингх

Самая дорогая

Поскольку стоимость корон редко разглашается, сложно сказать, какая дороже. Однако на первое место претендует венец "Мисс России — 2014". Его создали мастера дома "Ювелирный театр" из белого 18-каратного золота. Украшение инкрустировано 2358 бриллиантами общим весом 62 карата и 14 жемчужинами, диаметр самой большой — 19 миллиметров.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамая дорогая корона — в центре, экокорона — слева
Победительницы конкурса Мисс вселенная-2013 в концертном зале Барвиха Luxury Village - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самая дорогая корона — в центре, экокорона — слева

Самая экологичная

И снова "Мисс Вселенная" — в 2009-2013 годах победительницы конкурса носили "Корону мира" от компании Diamond Nexus Labs. В ней 1371 самоцвет общим весом 416,09 карата, 544,31 грамма 14-каратного и 18-каратного белого золота и платины. Все камни — экологически чистые.
Синтетические рубины в венце призваны напоминать о проблеме ВИЧ и СПИД.

Самая скромная

После проведения первой "Мисс Вселенной" устроители быстро пришли к мысли, что императорский венец для простой, пусть и очень привлекательной девушки, — это слишком. В следующем году, 1953-м, победительнице — француженке Кристиан Мартель — досталась корона из бронзы без каких-либо камней.
Она была почти не видна на фото, поэтому в 1954-м ее опять поменяли — на новую, щедро украшенную камнями.

Самая неудачная

Иногда желание ювелиров сделать корону заметнее и массивнее порождало прекрасные образцы китча. Головной убор, представленный на "Мисс мира" в 1970, получил прозвище "колпак дурака", как и венец 1978 года, — из-за формы и подвесок, которые больше напоминали шутовские колокольчики, чем царственные украшения.

Самая урбанистическая

© AFP 2022 / Noel CelisПобедительница конкурса "Мисс Вселенная — 2015" Пиа Алонсо Вуртцбах
Победительница конкурса Мисс Вселенная-2015 Пиа Алонсо Вуртцбах - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
Победительница конкурса "Мисс Вселенная — 2015" Пиа Алонсо Вуртцбах
С момента возникновения "Мисс Вселенная" сменила несколько венцов. Среди них — и знаменитая "корона-феникс", которую носила россиянка Оксана Федорова, и убор с женским силуэтом из драгоценных камней. В 2014-м появился очень современный вариант — его очертания напоминают небоскребы Манхэттена. Изготовила его чешская компания Diamonds International Corporation.

Не всегда короны

"Конкурсы красоты существовали в очень древние времена, — напоминает Ольга Кувшинова. — У них был и социальный, и финансовый подтексты. Сейчас ничего не изменилось".

Но головными уборами первых красавиц награждали не всегда.

"Эту традицию основали американцы, — объясняет эксперт. — И уже в XX веке".

Прежде девушки получали чуть более простые призы — от цветов до удачного замужества. Первые соревнования такого рода придумали древние греки. Победительниц называли хрисофорами, то есть "златоносицами".
Им вручали украшения из драгоценного металла — в этом эллины близки нашему веку.
Подготовка к общероссийскому конкурсу красоты Краса России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
00:24Культура
Победительницей "Красы России" стала участница из Нижнего Новгорода
 
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