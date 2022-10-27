https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827121628.html
За сутки в Подмосковье госпитализировали 53 человека с COVID-19
За сутки в Подмосковье госпитализировали 53 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022
За сутки в Подмосковье госпитализировали 53 человека с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлены 289 случаев COVID-19, госпитализированы 53 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:16
2022-10-27T11:16
2022-10-27T11:16
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 289 случаев COVID-19, госпитализированы 53 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 289, госпитализированы 53 человека, выздоровели 504 человека за сутки", - говорится в сводке.Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили 186 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826864129.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
За сутки в Подмосковье госпитализировали 53 человека с COVID-19
За сутки в Подмосковье выявили 289 новых случаев COVID-19