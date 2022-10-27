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Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022
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Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19
Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022
Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19
Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:48
2022-10-27T10:48
вячеслав володин
госдума рф
воз
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса."Группа немецких учёных нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории", - написал спикер.Володин просит читателей ответить на вопрос: "Как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?"Предлагается три варианта ответа – "да", "нет", "все равно".Группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса, сообщил портал немецкого телеканала n-tv.Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html
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вячеслав володин, госдума рф, воз, здоровье - общество, общество, telegram (приложение)
Вячеслав Володин, Госдума РФ, ВОЗ, Здоровье - Общество, Общество, Telegram (приложение)
10:48 27.10.2022
 
Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19

Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса.
"Группа немецких учёных нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории", - написал спикер.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
10:16
Москвичи смогут привиться от COVID-19 назальной вакциной "Спутник"
Володин просит читателей ответить на вопрос: "Как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?"
Предлагается три варианта ответа – "да", "нет", "все равно".
Группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса, сообщил портал немецкого телеканала n-tv.
Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 16:36Наука
Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФВОЗЗдоровье - ОбществоОбществоTelegram (приложение)
 
 
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