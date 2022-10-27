https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827111868.html

Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19

Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022

Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:48

2022-10-27T10:48

2022-10-27T10:48

вячеслав володин

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса."Группа немецких учёных нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории", - написал спикер.Володин просит читателей ответить на вопрос: "Как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?"Предлагается три варианта ответа – "да", "нет", "все равно".Группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса, сообщил портал немецкого телеканала n-tv.Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html

https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

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вячеслав володин, госдума рф, воз, здоровье - общество, общество, telegram (приложение)