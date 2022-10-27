https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827111868.html
Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19
Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022
Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19
Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:48
2022-10-27T10:48
2022-10-27T10:48
вячеслав володин
госдума рф
воз
здоровье - общество
общество
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса."Группа немецких учёных нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории", - написал спикер.Володин просит читателей ответить на вопрос: "Как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?"Предлагается три варианта ответа – "да", "нет", "все равно".Группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса, сообщил портал немецкого телеканала n-tv.Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html
https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, воз, здоровье - общество, общество, telegram (приложение)
Вячеслав Володин, Госдума РФ, ВОЗ, Здоровье - Общество, Общество, Telegram (приложение)
Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении COVID-19
Володин разместил в своем Telegram-канале опрос о происхождении коронавируса