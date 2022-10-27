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Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 27.10.2022
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Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого"
Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 27.10.2022
Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого"
Колумбия поддержит Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого", поскольку тема защиты окружающей среды является... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:03
2022-10-27T13:03
светлана радионова
колумбия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
дети
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Колумбия поддержит Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого", поскольку тема защиты окружающей среды является приоритетной для этой страны, сообщил пресс-центр премии по итогам встречи посла Колумбии Эктора Исидро Аренаса Нейры с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой."Мы благодарим вас за деятельность, которую осуществляет Росприроднадзор в сфере защиты природных ресурсов, защиты окружающей среды. Колумбия занимает второе место в мире по биоразнообразию, и тема экологии – одна из приоритетных для нашей политики. У нас много общего, и мы с большим удовольствием займемся продвижением этого конкурса и надеемся, что большое количество детей примет в нём участие", – приводятся в сообщении слова посла.Глава Росприроднадзора в ходе встречи отметила, что в прошлом году одна из участниц премии из Колумбии 12-летняя Мария Хосе Гарсон Бермудез заняла третье место в номинации "Экомир". Она прислала видеоролик, где рассказала, что постоянно участвует вместе со своей семьей в конкурсах и акциях по защите окружающей среды."Экологические проблемы многих стран мира зачастую похожи. И находить оптимальные решения можно всем вместе. Главная миссия нашей премии – привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей с помощью простых активностей – экологических акций, флешмобов, разделения отходов, уборки придомовой территории или просто творчества, которое будет посвящено теме сохранения окружающей среды. Наша задача – это экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью "зелёного волонтёрства", – сказала Радионова.Она добавила, что во втором сезоне на премию поступило более тысячи иностранных работ от ребят из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом.В премии принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Они подают заявки на сайт www.экологияделокаждого.рф по девяти номинациям: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм" и "ESG-поколение".
https://ria.ru/20221019/rosprirodnadzor-1825132972.html
https://ria.ru/20221020/premiya-1825370889.html
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светлана радионова, колумбия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество, дети
Светлана Радионова, Колумбия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество, Дети
13:03 27.10.2022
 

Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого"

© Фото : пресс-служба премии "Экология – дело каждого"Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи
Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : пресс-служба премии "Экология – дело каждого"
Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Колумбия поддержит Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого", поскольку тема защиты окружающей среды является приоритетной для этой страны, сообщил пресс-центр премии по итогам встречи посла Колумбии Эктора Исидро Аренаса Нейры с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.
"Мы благодарим вас за деятельность, которую осуществляет Росприроднадзор в сфере защиты природных ресурсов, защиты окружающей среды. Колумбия занимает второе место в мире по биоразнообразию, и тема экологии – одна из приоритетных для нашей политики. У нас много общего, и мы с большим удовольствием займемся продвижением этого конкурса и надеемся, что большое количество детей примет в нём участие", – приводятся в сообщении слова посла.
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Глава Росприроднадзора в ходе встречи отметила, что в прошлом году одна из участниц премии из Колумбии 12-летняя Мария Хосе Гарсон Бермудез заняла третье место в номинации "Экомир". Она прислала видеоролик, где рассказала, что постоянно участвует вместе со своей семьей в конкурсах и акциях по защите окружающей среды.
"Экологические проблемы многих стран мира зачастую похожи. И находить оптимальные решения можно всем вместе. Главная миссия нашей премии – привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей с помощью простых активностей – экологических акций, флешмобов, разделения отходов, уборки придомовой территории или просто творчества, которое будет посвящено теме сохранения окружающей среды. Наша задача – это экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью "зелёного волонтёрства", – сказала Радионова.
Она добавила, что во втором сезоне на премию поступило более тысячи иностранных работ от ребят из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом.
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В премии принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Они подают заявки на сайт www.экологияделокаждого.рф по девяти номинациям: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм" и "ESG-поколение".
 
Светлана РадионоваКолумбияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ОбществоДети
 
 
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