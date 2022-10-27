https://ria.ru/20221027/kolumbiya-1827164976.html

Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого"

Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 27.10.2022

Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого"

Колумбия поддержит Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого", поскольку тема защиты окружающей среды является... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:03

2022-10-27T13:03

2022-10-27T13:03

светлана радионова

колумбия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

дети

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Колумбия поддержит Международную детско-юношескую премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого", поскольку тема защиты окружающей среды является приоритетной для этой страны, сообщил пресс-центр премии по итогам встречи посла Колумбии Эктора Исидро Аренаса Нейры с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой."Мы благодарим вас за деятельность, которую осуществляет Росприроднадзор в сфере защиты природных ресурсов, защиты окружающей среды. Колумбия занимает второе место в мире по биоразнообразию, и тема экологии – одна из приоритетных для нашей политики. У нас много общего, и мы с большим удовольствием займемся продвижением этого конкурса и надеемся, что большое количество детей примет в нём участие", – приводятся в сообщении слова посла.Глава Росприроднадзора в ходе встречи отметила, что в прошлом году одна из участниц премии из Колумбии 12-летняя Мария Хосе Гарсон Бермудез заняла третье место в номинации "Экомир". Она прислала видеоролик, где рассказала, что постоянно участвует вместе со своей семьей в конкурсах и акциях по защите окружающей среды."Экологические проблемы многих стран мира зачастую похожи. И находить оптимальные решения можно всем вместе. Главная миссия нашей премии – привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей с помощью простых активностей – экологических акций, флешмобов, разделения отходов, уборки придомовой территории или просто творчества, которое будет посвящено теме сохранения окружающей среды. Наша задача – это экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью "зелёного волонтёрства", – сказала Радионова.Она добавила, что во втором сезоне на премию поступило более тысячи иностранных работ от ребят из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом.В премии принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Они подают заявки на сайт www.экологияделокаждого.рф по девяти номинациям: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм" и "ESG-поколение".

https://ria.ru/20221019/rosprirodnadzor-1825132972.html

https://ria.ru/20221020/premiya-1825370889.html

колумбия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана радионова, колумбия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество, дети