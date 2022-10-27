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Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР - РИА Новости, 27.10.2022
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Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР
Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР - РИА Новости, 27.10.2022
Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР
Китай и Россия имеют полное право реализовывать собственное развитие, а любые попытки преградить путь Москве и Пекину успехом не увенчаются, заявил в четверг... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:21
2022-10-27T17:43
в мире
китай
россия
москва
мид кнр
ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай и Россия имеют полное право реализовывать собственное развитие, а любые попытки преградить путь Москве и Пекину успехом не увенчаются, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым."Китай и Россия имеют законное право реализовывать собственное развитие и возрождение, это полностью соответствует современным тенденциям развития", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "любые попытки помешать Москве и Пекину двигаться вперед успехом не увенчаются".
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в мире, китай, россия, москва, мид кнр, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Китай, Россия, Москва, МИД КНР, Ван И (политик), Сергей Лавров
17:21 27.10.2022 (обновлено: 17:43 27.10.2022)
 
Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР

МИД КНР: Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай и Россия имеют полное право реализовывать собственное развитие, а любые попытки преградить путь Москве и Пекину успехом не увенчаются, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
"Китай и Россия имеют законное право реализовывать собственное развитие и возрождение, это полностью соответствует современным тенденциям развития", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "любые попытки помешать Москве и Пекину двигаться вперед успехом не увенчаются".
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:31
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем
 
В миреКитайРоссияМоскваМИД КНРВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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