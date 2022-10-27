https://ria.ru/20221027/knr-1827265964.html
Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР
Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР - РИА Новости, 27.10.2022
Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР
Китай и Россия имеют полное право реализовывать собственное развитие, а любые попытки преградить путь Москве и Пекину успехом не увенчаются, заявил в четверг... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:21
2022-10-27T17:21
2022-10-27T17:43
в мире
китай
россия
москва
мид кнр
ван и (политик)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай и Россия имеют полное право реализовывать собственное развитие, а любые попытки преградить путь Москве и Пекину успехом не увенчаются, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым."Китай и Россия имеют законное право реализовывать собственное развитие и возрождение, это полностью соответствует современным тенденциям развития", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "любые попытки помешать Москве и Пекину двигаться вперед успехом не увенчаются".
https://ria.ru/20221027/kitay-1827272007.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11833ac89029c1e2a3d45a9224523e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, москва, мид кнр, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Китай, Россия, Москва, МИД КНР, Ван И (политик), Сергей Лавров
17:21 27.10.2022 (обновлено: 17:43 27.10.2022)
Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР
МИД КНР: Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие