https://ria.ru/20221027/knr-1827265964.html

Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР

Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР - РИА Новости, 27.10.2022

Китай и Россия имеют полное право на собственное развитие, заявил МИД КНР

Китай и Россия имеют полное право реализовывать собственное развитие, а любые попытки преградить путь Москве и Пекину успехом не увенчаются, заявил в четверг... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:21

2022-10-27T17:21

2022-10-27T17:43

в мире

китай

россия

москва

мид кнр

ван и (политик)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай и Россия имеют полное право реализовывать собственное развитие, а любые попытки преградить путь Москве и Пекину успехом не увенчаются, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым."Китай и Россия имеют законное право реализовывать собственное развитие и возрождение, это полностью соответствует современным тенденциям развития", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "любые попытки помешать Москве и Пекину двигаться вперед успехом не увенчаются".

https://ria.ru/20221027/kitay-1827272007.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, москва, мид кнр, ван и (политик), сергей лавров