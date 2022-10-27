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Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что северокорейская ядерная проблема заключается в нежелании разговаривать и хамском отношении к ней. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:26
2022-10-27T20:26
2022-10-27T20:27
в мире
владимир путин
россия
кндр (северная корея)
ядерное оружие
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что северокорейская ядерная проблема заключается в нежелании разговаривать и хамском отношении к ней.Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Что касается ядерной проблемы КНДР. На мой взгляд это проблема тоже, знаете в чем лежит? В нежелании разговаривать. В абсолютно таком хамском отношении к интересам Северной Кореи. В том числе, в сфере безопасности. Ведь практически обо всем договорились - был момент. И северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединенных Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила северокорейское руководство отказаться от достигнутых договоренностей", - сказал Путин.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, кндр (северная корея), ядерное оружие, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, КНДР (Северная Корея), Ядерное оружие, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:26 27.10.2022 (обновлено: 20:27 27.10.2022)
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР
Путин: ядерная проблема КНДР заключается в нежелании говорить и хамском отношении к ней