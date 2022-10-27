Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что северокорейская ядерная проблема заключается в нежелании разговаривать и хамском отношении к ней. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:26
2022-10-27T20:27
в мире
владимир путин
россия
кндр (северная корея)
ядерное оружие
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что северокорейская ядерная проблема заключается в нежелании разговаривать и хамском отношении к ней.Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Что касается ядерной проблемы КНДР. На мой взгляд это проблема тоже, знаете в чем лежит? В нежелании разговаривать. В абсолютно таком хамском отношении к интересам Северной Кореи. В том числе, в сфере безопасности. Ведь практически обо всем договорились - был момент. И северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединенных Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила северокорейское руководство отказаться от достигнутых договоренностей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221001/koreya-1820793775.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, кндр (северная корея), ядерное оружие, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, КНДР (Северная Корея), Ядерное оружие, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:26 27.10.2022 (обновлено: 20:27 27.10.2022)
 
Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР

Путин: ядерная проблема КНДР заключается в нежелании говорить и хамском отношении к ней

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что северокорейская ядерная проблема заключается в нежелании разговаривать и хамском отношении к ней.
Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Что касается ядерной проблемы КНДР. На мой взгляд это проблема тоже, знаете в чем лежит? В нежелании разговаривать. В абсолютно таком хамском отношении к интересам Северной Кореи. В том числе, в сфере безопасности. Ведь практически обо всем договорились - был момент. И северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединенных Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила северокорейское руководство отказаться от достигнутых договоренностей", - сказал Путин.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 06:05
Президент Южной Кореи пригрозил КНДР в случае использования ядерного оружия
 
В миреВладимир ПутинРоссияКНДР (Северная Корея)Ядерное оружиеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала