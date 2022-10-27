https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html

Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР

Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал хамство в адрес Пхеньяна причиной ядерной проблемы КНДР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что северокорейская ядерная проблема заключается в нежелании разговаривать и хамском отношении к ней. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:26

2022-10-27T20:26

2022-10-27T20:27

в мире

владимир путин

россия

кндр (северная корея)

ядерное оружие

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что северокорейская ядерная проблема заключается в нежелании разговаривать и хамском отношении к ней.Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Что касается ядерной проблемы КНДР. На мой взгляд это проблема тоже, знаете в чем лежит? В нежелании разговаривать. В абсолютно таком хамском отношении к интересам Северной Кореи. В том числе, в сфере безопасности. Ведь практически обо всем договорились - был момент. И северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединенных Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила северокорейское руководство отказаться от достигнутых договоренностей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221001/koreya-1820793775.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, владимир путин, россия, кндр (северная корея), ядерное оружие, международный дискуссионный клуб "валдай"