https://ria.ru/20221027/kmsp-1827096947.html

КМСП ограничила ставки и комиссии банков по "зонтичной" программе

КМСП ограничила ставки и комиссии банков по "зонтичной" программе - РИА Новости, 27.10.2022

КМСП ограничила ставки и комиссии банков по "зонтичной" программе

Корпорация МСП (КМСП) изменила правила предоставления "зонтичных" поручительств банкам за малые и средние предприятия, установив ограничения на ставки и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:00

2022-10-27T10:00

2022-10-27T10:00

экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) изменила правила предоставления "зонтичных" поручительств банкам за малые и средние предприятия, установив ограничения на ставки и комиссии кредитных организаций, сообщает пресс-служба институте развития.Для поддержки бизнеса в сложных экономических условиях и ограничения аппетитов кредитных организаций установлены ограничения на ставки и комиссии, которые они могут включать в договоры, сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Мы зафиксировали, что банки при работе с нашими "зонтичными" поручительствами не вправе вписывать в кредитные договоры с заемщиками из числа малого и среднего бизнеса дополнительные комиссии, сборы и иные платежи. Также установлено ограничение по процентной ставке. Она не сможет превышать ключевую более, чем на восемь процентных пунктов", — подчеркнул Исаевич, добавив, что в этом году средняя ставка по кредитам была около 12%.До конца 2022 года КМСП планирует выдать под "зонтичные" поручительства еще порядка 2 тысяч кредитов на общую сумму не менее 24 миллиардов рублей. К настоящему времени этим механизмом уже воспользовались 25 тысяч заемщиков на общую сумму порядка 177 миллиардов рублей, что стало рекордом для корпорации за все время ее работы."Благодаря реализации "зонтичного" механизма поручительств, бизнес, который не имел возможности получить банковские кредиты, теперь может это делать. Речь идет о каждом четвертом предпринимателе из числа тех, кто воспользовался нашим инструментом. Более 98% кредитов привлекли микро- и малые предприятия, причем микрокомпании взяли четыре из пяти таких займов. Более 45% общего объема кредитования под "зонтичные" поручительства пришлось на реальный сектор экономики", — сказал Исаевич.Он добавил, что "зонтичные" поручительства сегодня работают быстрее и эффективнее обычных. Это стало возможным за счет того, что выдаются они бесплатно в "одном окне" банка вместе с кредитом и покрывают до 50% рисков за предпринимателя, позволяя, в том числе, снизить процентные ставки.С начала года регионами-лидерами по количеству кредитов под "зонтичные" поручительства стали Краснодарский край, Свердловская, Воронежская, Новосибирская и Нижегородская области, Ростовская область и Пермский край. В топ-лист также вошли Республика Крым и Севастополь."Зонтичные" поручительства были разработаны и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию механизма в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время "зонтичные" поручительства принимают 12 банков-партнеров.

https://ria.ru/20221027/krym-1827052107.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, корпорация мсп, россия