https://ria.ru/20221027/kitay-1827268390.html
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 27.10.2022
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
Китай готов углублять контакты с Россией, продвигать двустороннее сотрудничество на всех уровнях, чтобы приносить пользу народам двух стран и обеспечивать... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:26
2022-10-27T17:26
2022-10-27T17:49
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай готов углублять контакты с Россией, продвигать двустороннее сотрудничество на всех уровнях, чтобы приносить пользу народам двух стран и обеспечивать стабильность в мире, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Китай готов углублять контакты с Россией на всех уровнях, продвигать на более высокий уровень российско-китайские отношения и сотрудничество во всех областях, чтобы приносить больше пользы двум странам и их народам, а также обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20221027/kitay-1827272007.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, МИД КНР
17:26 27.10.2022 (обновлено: 17:49 27.10.2022)
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
Глава МИД КНР заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество с Россией на всех уровнях