https://ria.ru/20221027/kitay-1827268390.html

Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР

Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 27.10.2022

Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР

Китай готов углублять контакты с Россией, продвигать двустороннее сотрудничество на всех уровнях, чтобы приносить пользу народам двух стран и обеспечивать... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:26

2022-10-27T17:26

2022-10-27T17:49

в мире

китай

россия

ван и (политик)

сергей лавров

мид кнр

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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай готов углублять контакты с Россией, продвигать двустороннее сотрудничество на всех уровнях, чтобы приносить пользу народам двух стран и обеспечивать стабильность в мире, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Китай готов углублять контакты с Россией на всех уровнях, продвигать на более высокий уровень российско-китайские отношения и сотрудничество во всех областях, чтобы приносить больше пользы двум странам и их народам, а также обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20221027/kitay-1827272007.html

китай

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр