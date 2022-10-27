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Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 27.10.2022
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Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 27.10.2022
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
Китай готов углублять контакты с Россией, продвигать двустороннее сотрудничество на всех уровнях, чтобы приносить пользу народам двух стран и обеспечивать... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:26
2022-10-27T17:49
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай готов углублять контакты с Россией, продвигать двустороннее сотрудничество на всех уровнях, чтобы приносить пользу народам двух стран и обеспечивать стабильность в мире, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Китай готов углублять контакты с Россией на всех уровнях, продвигать на более высокий уровень российско-китайские отношения и сотрудничество во всех областях, чтобы приносить больше пользы двум странам и их народам, а также обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20221027/kitay-1827272007.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, МИД КНР
17:26 27.10.2022 (обновлено: 17:49 27.10.2022)
 
Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР

Глава МИД КНР заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество с Россией на всех уровнях

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай готов углублять контакты с Россией, продвигать двустороннее сотрудничество на всех уровнях, чтобы приносить пользу народам двух стран и обеспечивать стабильность в мире, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Китай готов углублять контакты с Россией на всех уровнях, продвигать на более высокий уровень российско-китайские отношения и сотрудничество во всех областях, чтобы приносить больше пользы двум странам и их народам, а также обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:31
Лавров выразил готовность укреплять контакты с Китаем
 
В миреКитайРоссияВан И (политик)Сергей ЛавровМИД КНР
 
 
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