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Пекин призывает США объективно относиться к развитию китайской армии - РИА Новости, 27.10.2022
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Пекин призывает США объективно относиться к развитию китайской армии
Пекин призывает США объективно относиться к развитию китайской армии - РИА Новости, 27.10.2022
Пекин призывает США объективно относиться к развитию китайской армии
Пекин призывает Вашингтон объективно и рационально относиться к развитию Китая и его вооруженных сил, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:07
2022-10-27T11:08
в мире
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон объективно и рационально относиться к развитию Китая и его вооруженных сил, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя новую стратегию безопасности США.Ранее США опубликовали стратегию по нацбезопасности, где за КНР был закреплен статус "самого серьезного геополитического вызова", КНР названа единственным соперником, имеющим намерение изменить международный порядок и все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого."Доклад США изобилует менталитетом холодной войны и идеями "игры с нулевой суммой", намеренно преувеличивает "вызовы" со стороны Китая, геополитические конфликты и конкуренцию крупных держав", - заявил Тань Кэфэй на брифинге.По его словам, "злонамеренное создание блоковой конфронтации путем проведения идеологических линий и сомнения в нормальном военном развитии Китая являются неверной оценкой китайско-американских отношений и ошибочным толкованием развития Китая"."Сотрудничество Китая и США пойдет на пользу обеим странам, а конфронтация обеим навредит, мы призываем США объективно и рационально относиться к Китаю и развитию китайских вооруженных сил", - указал он.Тань Кэфэй призвал США двигаться навстречу Китаю, чтобы вернуть отношения двух стран на путь здорового и стабильного развития.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826890024.html
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в мире, китай, сша, пекин, минобороны китая
В мире, Китай, США, Пекин, Минобороны Китая
11:07 27.10.2022 (обновлено: 11:08 27.10.2022)
 
Пекин призывает США объективно относиться к развитию китайской армии

Минобороны КНР: Пекин призывает Вашингтон объективно относиться к китайской армии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон объективно и рационально относиться к развитию Китая и его вооруженных сил, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя новую стратегию безопасности США.
Ранее США опубликовали стратегию по нацбезопасности, где за КНР был закреплен статус "самого серьезного геополитического вызова", КНР названа единственным соперником, имеющим намерение изменить международный порядок и все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого.
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"Доклад США изобилует менталитетом холодной войны и идеями "игры с нулевой суммой", намеренно преувеличивает "вызовы" со стороны Китая, геополитические конфликты и конкуренцию крупных держав", - заявил Тань Кэфэй на брифинге.
По его словам, "злонамеренное создание блоковой конфронтации путем проведения идеологических линий и сомнения в нормальном военном развитии Китая являются неверной оценкой китайско-американских отношений и ошибочным толкованием развития Китая".
"Сотрудничество Китая и США пойдет на пользу обеим странам, а конфронтация обеим навредит, мы призываем США объективно и рационально относиться к Китаю и развитию китайских вооруженных сил", - указал он.
Тань Кэфэй призвал США двигаться навстречу Китаю, чтобы вернуть отношения двух стран на путь здорового и стабильного развития.
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