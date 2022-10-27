https://ria.ru/20221027/kishinev-1827120830.html
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов - РИА Новости, 27.10.2022
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов
Протестующие в Кишиневе пикетировали здание парламента, образовав "коридор позора" для депутатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:15
2022-10-27T11:15
2022-10-27T12:24
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КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Протестующие в Кишиневе пикетировали здание парламента, образовав "коридор позора" для депутатов, передает корреспондент РИА Новости.Представители партии "Шор", коммунисты, а также их сторонники вышли на очередной митинг протеста. Они выстроились в два ряда у заднего двора парламента и освистали депутатов от правящей партии, пришедших на работу. Манифестанты держали плакаты с фото разгона палаточного городка, который произошел 16 октября."Сегодняшней акцией мы высказываем свое отношение к правящей партии, к руководству страны, которые заявляют, что на митинги выходят бандиты и предатели родины. Это они нарушают права человека, они делают жизнь людей в стране невыносимой, они разрушают международные связи Молдавии. И кто же вредит этой стране, спрашивается", — сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.В столице Молдавии проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ). Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и рекордной за последние 20 лет инфляции, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города — Великого национального собрания. Правоохранители заблокировали все подъезды и проходы к ней, из-за чего организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где разбили палаточный городок. Поздно вечером полицейские попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям. Утром в понедельник полиция нагрянула с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" такие действия расценили как очередную попытку давления на протесты.
https://ria.ru/20221026/oppozitsiya-1827037921.html
https://ria.ru/20221027/shor-1827109038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, россия
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия
11:15 27.10.2022 (обновлено: 12:24 27.10.2022)
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов
Протестующие в Кишиневе пикетировали здание парламента, образовав "коридор позора"
КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Протестующие в Кишиневе пикетировали здание парламента, образовав "коридор позора" для депутатов, передает корреспондент РИА Новости.
Представители партии "Шор", коммунисты, а также их сторонники вышли на очередной митинг протеста. Они выстроились в два ряда у заднего двора парламента и освистали депутатов от правящей партии, пришедших на работу. Манифестанты держали плакаты с фото разгона палаточного городка, который произошел 16 октября.
"Сегодняшней акцией мы высказываем свое отношение к правящей партии, к руководству страны, которые заявляют, что на митинги выходят бандиты и предатели родины. Это они нарушают права человека, они делают жизнь людей в стране невыносимой, они разрушают международные связи Молдавии
. И кто же вредит этой стране, спрашивается", — сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.
В столице Молдавии проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ). Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и рекордной за последние 20 лет инфляции, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города — Великого национального собрания. Правоохранители заблокировали все подъезды и проходы к ней, из-за чего организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где разбили палаточный городок. Поздно вечером полицейские попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям. Утром в понедельник полиция нагрянула с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" такие действия расценили как очередную попытку давления на протесты.