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Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов - РИА Новости, 27.10.2022
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Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов - РИА Новости, 27.10.2022
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов
Протестующие в Кишиневе пикетировали здание парламента, образовав "коридор позора" для депутатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:15
2022-10-27T12:24
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КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Протестующие в Кишиневе пикетировали здание парламента, образовав "коридор позора" для депутатов, передает корреспондент РИА Новости.Представители партии "Шор", коммунисты, а также их сторонники вышли на очередной митинг протеста. Они выстроились в два ряда у заднего двора парламента и освистали депутатов от правящей партии, пришедших на работу. Манифестанты держали плакаты с фото разгона палаточного городка, который произошел 16 октября."Сегодняшней акцией мы высказываем свое отношение к правящей партии, к руководству страны, которые заявляют, что на митинги выходят бандиты и предатели родины. Это они нарушают права человека, они делают жизнь людей в стране невыносимой, они разрушают международные связи Молдавии. И кто же вредит этой стране, спрашивается", — сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.В столице Молдавии проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ). Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и рекордной за последние 20 лет инфляции, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города — Великого национального собрания. Правоохранители заблокировали все подъезды и проходы к ней, из-за чего организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где разбили палаточный городок. Поздно вечером полицейские попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям. Утром в понедельник полиция нагрянула с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" такие действия расценили как очередную попытку давления на протесты.
https://ria.ru/20221026/oppozitsiya-1827037921.html
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в мире, кишинев, молдавия, россия
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия
11:15 27.10.2022 (обновлено: 12:24 27.10.2022)
 
Протестующие в Кишиневе образовали "коридор позора" для депутатов

Протестующие в Кишиневе пикетировали здание парламента, образовав "коридор позора"

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор", неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе
Сотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор, неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор", неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Протестующие в Кишиневе пикетировали здание парламента, образовав "коридор позора" для депутатов, передает корреспондент РИА Новости.
Представители партии "Шор", коммунисты, а также их сторонники вышли на очередной митинг протеста. Они выстроились в два ряда у заднего двора парламента и освистали депутатов от правящей партии, пришедших на работу. Манифестанты держали плакаты с фото разгона палаточного городка, который произошел 16 октября.
Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 20:00
Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции
"Сегодняшней акцией мы высказываем свое отношение к правящей партии, к руководству страны, которые заявляют, что на митинги выходят бандиты и предатели родины. Это они нарушают права человека, они делают жизнь людей в стране невыносимой, они разрушают международные связи Молдавии. И кто же вредит этой стране, спрашивается", — сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.
В столице Молдавии проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ). Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и рекордной за последние 20 лет инфляции, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города — Великого национального собрания. Правоохранители заблокировали все подъезды и проходы к ней, из-за чего организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где разбили палаточный городок. Поздно вечером полицейские попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям. Утром в понедельник полиция нагрянула с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" такие действия расценили как очередную попытку давления на протесты.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 10:38
Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве в дела Кишинева
 
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