https://ria.ru/20221027/kiev-1827224144.html

Половина Киева может остаться без света, заявили в компании YASNO

Половина Киева может остаться без света, заявили в компании YASNO - РИА Новости, 27.10.2022

Половина Киева может остаться без света, заявили в компании YASNO

Почти пол-Киева может остаться без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области, сообщили в энергопоставляющей компании "YASNO". РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:43

2022-10-27T15:43

2022-10-27T15:57

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Почти пол-Киева может остаться без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области, сообщили в энергопоставляющей компании "YASNO".Ранее в четверг в "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины, из-за чего в Киевской, Черниговской, Житомирской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект.В компании пояснили, что энергетическая инфраструктура в Киевской области подверглась серьезным разрушениям."Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт. То есть, почти пол-Киева может остаться без света", - говорится в сообщении компании в Facebook*.Ранее ДТЭК "Киевские электросети" сообщал, что в Киеве и области возник дефицит мощности в объеме 30% потребления, в связи с чем введены экстренные ограничения энергопотребления.Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142494.html

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киев

россия

киевская область

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