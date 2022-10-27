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Половина Киева может остаться без света, заявили в компании YASNO - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/kiev-1827224144.html
Половина Киева может остаться без света, заявили в компании YASNO
Половина Киева может остаться без света, заявили в компании YASNO - РИА Новости, 27.10.2022
Половина Киева может остаться без света, заявили в компании YASNO
Почти пол-Киева может остаться без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области, сообщили в энергопоставляющей компании "YASNO". РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:43
2022-10-27T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
кирилл тимошенко
владимир путин
киев
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Почти пол-Киева может остаться без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области, сообщили в энергопоставляющей компании "YASNO".Ранее в четверг в "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины, из-за чего в Киевской, Черниговской, Житомирской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект.В компании пояснили, что энергетическая инфраструктура в Киевской области подверглась серьезным разрушениям."Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт. То есть, почти пол-Киева может остаться без света", - говорится в сообщении компании в Facebook*.Ранее ДТЭК "Киевские электросети" сообщал, что в Киеве и области возник дефицит мощности в объеме 30% потребления, в связи с чем введены экстренные ограничения энергопотребления.Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142494.html
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в мире, жкх, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, киев, россия, киевская область, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Владимир Путин, Киев, Россия, Киевская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
15:43 27.10.2022 (обновлено: 15:57 27.10.2022)
 
Половина Киева может остаться без света, заявили в компании YASNO

YASNO: половина Киева может остаться без света из-за повреждения энергетического объекта

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Почти пол-Киева может остаться без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области, сообщили в энергопоставляющей компании "YASNO".
Ранее в четверг в "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины, из-за чего в Киевской, Черниговской, Житомирской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект.
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В компании пояснили, что энергетическая инфраструктура в Киевской области подверглась серьезным разрушениям.
"Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт. То есть, почти пол-Киева может остаться без света", - говорится в сообщении компании в Facebook*.
Ранее ДТЭК "Киевские электросети" сообщал, что в Киеве и области возник дефицит мощности в объеме 30% потребления, в связи с чем введены экстренные ограничения энергопотребления.
Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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