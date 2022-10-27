https://ria.ru/20221027/kiev-1827199030.html

В Киеве и области введут беспрецедентные экстренные ограничения энергии

В Киеве и области введут беспрецедентные экстренные ограничения энергии - РИА Новости, 27.10.2022

В Киеве и области введут беспрецедентные экстренные ограничения энергии

В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:35

2022-10-27T14:35

2022-10-27T14:50

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины, сообщает ДТЭК "Киевские электросети"."Из строя выведены ряд критически важных объектов. В результате этого в Киеве и области возник дефицит мощности в объеме 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения. Графики стабилизационных отключений, которые были согласованы накануне, больше не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применяться более жесткие и длительные отключения электроснабжения", - говорится в сообщении энергокомпании в соцсетях. Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины и введении в Киевской, Черниговской, Житомирской областях ограничения на потребление электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр