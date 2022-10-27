14:35 27.10.2022 (обновлено: 14:50 27.10.2022)
В Киеве и области введут беспрецедентные экстренные ограничения энергии
"Киевские электросети" введут беспрецедентные экстренные ограничения электроэнергии
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины, сообщает ДТЭК "Киевские электросети".
"Из строя выведены ряд критически важных объектов. В результате этого в Киеве и области возник дефицит мощности в объеме 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения. Графики стабилизационных отключений, которые были согласованы накануне, больше не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применяться более жесткие и длительные отключения электроснабжения", - говорится в сообщении энергокомпании в соцсетях. Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины и введении в Киевской, Черниговской, Житомирской областях ограничения на потребление электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи - ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".