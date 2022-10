https://ria.ru/20221027/kidman-1827149293.html

Люк Эванс и Николь Кидман записали кавер песни Кристины Агилеры

Люк Эванс и Николь Кидман записали кавер песни Кристины Агилеры - РИА Новости, 27.10.2022

Люк Эванс и Николь Кидман записали кавер песни Кристины Агилеры

Артисты Люк Эванс и Николь Кидман записали кавер песни дуэта Кристины Агилеры с группой A Great Big World, "Say something", пишет Daily Mail. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:45

2022-10-27T15:45

2022-10-27T15:45

культура

новости культуры

николь кидман

кристина агилера

музыка

знаменитости

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827160456_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8d41c8264246a9faea1366c10fd51bfc.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Артисты Люк Эванс и Николь Кидман записали кавер песни дуэта Кристины Агилеры с группой A Great Big World, "Say something", пишет Daily Mail. Песня войдет в будущий альбом актера "A song for you". Кидман и Эванс подружились на съемках сериала "Девять совсем незнакомых людей" в Австралии, где Николь сыграла русскую по имени Маша. За трек "Say something" Агилера и музыкальный коллектив A Great Big World "Say something" получили "Грэмми" в 2015 году.

https://ria.ru/20221025/kino-1826301059.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, николь кидман, кристина агилера, музыка, знаменитости, кино и сериалы