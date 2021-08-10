https://ria.ru/20210810/nicolekidman-1745096499.html

Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши

Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши - РИА Новости, 10.08.2021

Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши

Николь Кидман на встрече членов Ассоциации телевизионных критиков рассказала о том, как работала над ролью русской Маши в предстоящем сериале Hulu "Девять... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T03:27

2021-08-10T03:27

2021-08-10T03:27

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Николь Кидман на встрече членов Ассоциации телевизионных критиков рассказала о том, как работала над ролью русской Маши в предстоящем сериале Hulu "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Deadline. По словам актрисы, она не выходила из образа в течение пяти месяцев, пока шли съемки, и даже просила называть ее Машей. В сериале, основанном на одноименном бестселлере Лианы Мориарти, обладательница премии "Оскар" играет эмигрантку из России, которая руководит необычным оздоровительным комплексом. Она помогает клиентам из крупных городов справиться со стрессом и улучшить свою жизнь. Но для этого Маша прибегает к нетрадиционным психологическим методам, к которым оказываются не все готовы. Вместе с Николь Кидман в шоу также задействованы Мелисса Маккарти, Самара Уивинг, Люк Эванс, Бобби Каннавале и другие.Премьера сериала состоится на Hulu 18 августа.

https://ria.ru/20210724/kidman-1742585883.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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николь кидман, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть