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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210810/nicolekidman-1745096499.html
Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши
Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши - РИА Новости, 10.08.2021
Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши
Николь Кидман на встрече членов Ассоциации телевизионных критиков рассказала о том, как работала над ролью русской Маши в предстоящем сериале Hulu "Девять... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T03:27
2021-08-10T03:27
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Николь Кидман на встрече членов Ассоциации телевизионных критиков рассказала о том, как работала над ролью русской Маши в предстоящем сериале Hulu "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Deadline. По словам актрисы, она не выходила из образа в течение пяти месяцев, пока шли съемки, и даже просила называть ее Машей. В сериале, основанном на одноименном бестселлере Лианы Мориарти, обладательница премии "Оскар" играет эмигрантку из России, которая руководит необычным оздоровительным комплексом. Она помогает клиентам из крупных городов справиться со стрессом и улучшить свою жизнь. Но для этого Маша прибегает к нетрадиционным психологическим методам, к которым оказываются не все готовы. Вместе с Николь Кидман в шоу также задействованы Мелисса Маккарти, Самара Уивинг, Люк Эванс, Бобби Каннавале и другие.Премьера сериала состоится на Hulu 18 августа.
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николь кидман, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
03:27 10.08.2021
 

Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктриса Николь Кидман на фотоколле фильма "Роковое искушение" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Николь Кидман на встрече членов Ассоциации телевизионных критиков рассказала о том, как работала над ролью русской Маши в предстоящем сериале Hulu "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Deadline.
По словам актрисы, она не выходила из образа в течение пяти месяцев, пока шли съемки, и даже просила называть ее Машей.

"Я хотела, чтобы от меня постоянно исходила спокойная исцеляющая энергия. Я помню, как подходила к людям и как бы клала руку им на сердце или держала их за руку. А они разговаривали со мной. И я не отзывалась на имя Николь", — рассказала Кидман.

В сериале, основанном на одноименном бестселлере Лианы Мориарти, обладательница премии "Оскар" играет эмигрантку из России, которая руководит необычным оздоровительным комплексом.
Она помогает клиентам из крупных городов справиться со стрессом и улучшить свою жизнь. Но для этого Маша прибегает к нетрадиционным психологическим методам, к которым оказываются не все готовы.
Вместе с Николь Кидман в шоу также задействованы Мелисса Маккарти, Самара Уивинг, Люк Эванс, Бобби Каннавале и другие.
Премьера сериала состоится на Hulu 18 августа.
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