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Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши
Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши - РИА Новости, 10.08.2021
Николь Кидман рассказала о том, как работала над ролью русской Маши
Николь Кидман на встрече членов Ассоциации телевизионных критиков рассказала о том, как работала над ролью русской Маши в предстоящем сериале Hulu "Девять... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T03:27
2021-08-10T03:27
2021-08-10T03:27
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Николь Кидман на встрече членов Ассоциации телевизионных критиков рассказала о том, как работала над ролью русской Маши в предстоящем сериале Hulu "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Deadline. По словам актрисы, она не выходила из образа в течение пяти месяцев, пока шли съемки, и даже просила называть ее Машей. В сериале, основанном на одноименном бестселлере Лианы Мориарти, обладательница премии "Оскар" играет эмигрантку из России, которая руководит необычным оздоровительным комплексом. Она помогает клиентам из крупных городов справиться со стрессом и улучшить свою жизнь. Но для этого Маша прибегает к нетрадиционным психологическим методам, к которым оказываются не все готовы. Вместе с Николь Кидман в шоу также задействованы Мелисса Маккарти, Самара Уивинг, Люк Эванс, Бобби Каннавале и другие.Премьера сериала состоится на Hulu 18 августа.
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николь кидман, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Николь Кидман на встрече членов Ассоциации телевизионных критиков рассказала о том, как работала над ролью русской Маши в предстоящем сериале Hulu "Девять совсем незнакомых людей", сообщает
Deadline.
По словам актрисы, она не выходила из образа в течение пяти месяцев, пока шли съемки, и даже просила называть ее Машей.
"Я хотела, чтобы от меня постоянно исходила спокойная исцеляющая энергия. Я помню, как подходила к людям и как бы клала руку им на сердце или держала их за руку. А они разговаривали со мной. И я не отзывалась на имя Николь", — рассказала Кидман.
В сериале, основанном на одноименном бестселлере Лианы Мориарти, обладательница премии "Оскар" играет эмигрантку из России, которая руководит необычным оздоровительным комплексом.
Она помогает клиентам из крупных городов справиться со стрессом и улучшить свою жизнь. Но для этого Маша прибегает к нетрадиционным психологическим методам, к которым оказываются не все готовы.
Вместе с Николь Кидман в шоу также задействованы Мелисса Маккарти, Самара Уивинг, Люк Эванс, Бобби Каннавале и другие.
Премьера сериала состоится на Hulu 18 августа.