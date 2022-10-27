https://ria.ru/20221027/kiber-1827200398.html

Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений

Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений - РИА Новости, 27.10.2022

Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений

Верховный суд РФ подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:39

2022-10-27T14:39

2022-10-27T14:39

технологии

вячеслав лебедев

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа."Верховным судом РФ будет внесен в Государственную думу проект федерального закона о правилах определения территориальной подсудности уголовных дел о киберпреступлениях", - сказал он.Подсудность определяет, в какой именно суд дело будет направлено для рассмотрения по существу. Как правило, подсудность определяется по месту совершения преступления, но в случае с киберпреступлениями злоумышленник и потерпевший могут находиться далеко друг от друга.В сентябре новое управление по борьбе с киберпреступностью появилось в МВД. Оно займется раскрытием преступлений в сфере IT, а также будет анализировать данные в интернете для "выявления запрещенного контента". Сообщалось, что управление создано в связи с большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денежных средств, активным развитием противоправной цифровой индустрии.

https://ria.ru/20220907/botofermy-1815236399.html

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