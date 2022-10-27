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Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений
Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений - РИА Новости, 27.10.2022
Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений
Верховный суд РФ подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:39
2022-10-27T14:39
2022-10-27T14:39
технологии
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа."Верховным судом РФ будет внесен в Государственную думу проект федерального закона о правилах определения территориальной подсудности уголовных дел о киберпреступлениях", - сказал он.Подсудность определяет, в какой именно суд дело будет направлено для рассмотрения по существу. Как правило, подсудность определяется по месту совершения преступления, но в случае с киберпреступлениями злоумышленник и потерпевший могут находиться далеко друг от друга.В сентябре новое управление по борьбе с киберпреступностью появилось в МВД. Оно займется раскрытием преступлений в сфере IT, а также будет анализировать данные в интернете для "выявления запрещенного контента". Сообщалось, что управление создано в связи с большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денежных средств, активным развитием противоправной цифровой индустрии.
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технологии, вячеслав лебедев, россия, верховный суд рф
Технологии, Вячеслав Лебедев, Россия, Верховный суд РФ
Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений
Председатель Лебедев: ВС подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа.
"Верховным судом РФ будет внесен в Государственную думу проект федерального закона о правилах определения территориальной подсудности уголовных дел о киберпреступлениях", - сказал он.
Подсудность определяет, в какой именно суд дело будет направлено для рассмотрения по существу. Как правило, подсудность определяется по месту совершения преступления, но в случае с киберпреступлениями злоумышленник и потерпевший могут находиться далеко друг от друга.
В сентябре новое управление по борьбе с киберпреступностью появилось в МВД. Оно займется раскрытием преступлений в сфере IT, а также будет анализировать данные в интернете для "выявления запрещенного контента". Сообщалось, что управление создано в связи с большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денежных средств, активным развитием противоправной цифровой индустрии.