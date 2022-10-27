Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/kiber-1827200398.html
Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений
Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений - РИА Новости, 27.10.2022
Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений
Верховный суд РФ подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:39
2022-10-27T14:39
технологии
вячеслав лебедев
россия
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа."Верховным судом РФ будет внесен в Государственную думу проект федерального закона о правилах определения территориальной подсудности уголовных дел о киберпреступлениях", - сказал он.Подсудность определяет, в какой именно суд дело будет направлено для рассмотрения по существу. Как правило, подсудность определяется по месту совершения преступления, но в случае с киберпреступлениями злоумышленник и потерпевший могут находиться далеко друг от друга.В сентябре новое управление по борьбе с киберпреступностью появилось в МВД. Оно займется раскрытием преступлений в сфере IT, а также будет анализировать данные в интернете для "выявления запрещенного контента". Сообщалось, что управление создано в связи с большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денежных средств, активным развитием противоправной цифровой индустрии.
https://ria.ru/20220907/botofermy-1815236399.html
https://ria.ru/20221026/mintsifry-1826835588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вячеслав лебедев, россия, верховный суд рф
Технологии, Вячеслав Лебедев, Россия, Верховный суд РФ
14:39 27.10.2022
 
Верховный суд подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений

Председатель Лебедев: ВС подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект о подсудности киберпреступлений, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа.
"Верховным судом РФ будет внесен в Государственную думу проект федерального закона о правилах определения территориальной подсудности уголовных дел о киберпреступлениях", - сказал он.
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 18:21
На Украине предложили приравнять создание "ботоферм" к госизмене
Подсудность определяет, в какой именно суд дело будет направлено для рассмотрения по существу. Как правило, подсудность определяется по месту совершения преступления, но в случае с киберпреступлениями злоумышленник и потерпевший могут находиться далеко друг от друга.
В сентябре новое управление по борьбе с киберпреступностью появилось в МВД. Оно займется раскрытием преступлений в сфере IT, а также будет анализировать данные в интернете для "выявления запрещенного контента". Сообщалось, что управление создано в связи с большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денежных средств, активным развитием противоправной цифровой индустрии.
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 10:40
Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний
 
ТехнологииВячеслав ЛебедевРоссияВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала