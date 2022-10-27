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На правом берегу Днепра остается около половины населения Херсона - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/kherson-1827194062.html
На правом берегу Днепра остается около половины населения Херсона
На правом берегу Днепра остается около половины населения Херсона - РИА Новости, 27.10.2022
На правом берегу Днепра остается около половины населения Херсона
Порядка 150-170 тысяч жителей Херсона и близлежащих населенных пунктов остаются на правом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:23
2022-10-27T15:17
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
херсонская область
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Порядка 150-170 тысяч жителей Херсона и близлежащих населенных пунктов остаются на правом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, общее количество жителей правобережья региона насчитывает порядка 300 тысяч человек, вывоз населения "продолжается, но остается еще много жителей именно областного центра"."Людей в городе и близлежащих населенных пунктах на этот момент, по нашим подсчетам, остается где-то 150-170 тысяч", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его оценкам, еще порядка 80 тысяч жителей Херсона и остального правобережья выехали на левый берег Днепра. "По нашим учетным данным, выехала уже 51 тысяча человек организованно, и (сами выехали – ред.) до 30 тысяч жителей Херсона, которые имеют свои лодки, катера, имеют на левом берегу дачи - их очень много у нас, более 20 тысяч", - рассказал Сальдо.Ранее он сообщал, что вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.
https://ria.ru/20221027/kherson-1827083322.html
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владимир сальдо, херсон, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область , Россия
14:23 27.10.2022 (обновлено: 15:17 27.10.2022)
 
На правом берегу Днепра остается около половины населения Херсона

Сальдо: около 150-170 тысяч жителей херсонской агломерации еще не выехали на левый берег

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПонтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости
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Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Порядка 150-170 тысяч жителей Херсона и близлежащих населенных пунктов остаются на правом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, общее количество жителей правобережья региона насчитывает порядка 300 тысяч человек, вывоз населения "продолжается, но остается еще много жителей именно областного центра".
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"Людей в городе и близлежащих населенных пунктах на этот момент, по нашим подсчетам, остается где-то 150-170 тысяч", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его оценкам, еще порядка 80 тысяч жителей Херсона и остального правобережья выехали на левый берег Днепра. "По нашим учетным данным, выехала уже 51 тысяча человек организованно, и (сами выехали – ред.) до 30 тысяч жителей Херсона, которые имеют свои лодки, катера, имеют на левом берегу дачи - их очень много у нас, более 20 тысяч", - рассказал Сальдо.
Ранее он сообщал, что вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.
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