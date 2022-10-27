https://ria.ru/20221027/kherson-1827194062.html

На правом берегу Днепра остается около половины населения Херсона

На правом берегу Днепра остается около половины населения Херсона - РИА Новости, 27.10.2022

На правом берегу Днепра остается около половины населения Херсона

Порядка 150-170 тысяч жителей Херсона и близлежащих населенных пунктов остаются на правом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:23

2022-10-27T14:23

2022-10-27T15:17

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Порядка 150-170 тысяч жителей Херсона и близлежащих населенных пунктов остаются на правом берегу Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, общее количество жителей правобережья региона насчитывает порядка 300 тысяч человек, вывоз населения "продолжается, но остается еще много жителей именно областного центра"."Людей в городе и близлежащих населенных пунктах на этот момент, по нашим подсчетам, остается где-то 150-170 тысяч", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его оценкам, еще порядка 80 тысяч жителей Херсона и остального правобережья выехали на левый берег Днепра. "По нашим учетным данным, выехала уже 51 тысяча человек организованно, и (сами выехали – ред.) до 30 тысяч жителей Херсона, которые имеют свои лодки, катера, имеют на левом берегу дачи - их очень много у нас, более 20 тысяч", - рассказал Сальдо.Ранее он сообщал, что вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.

https://ria.ru/20221027/kherson-1827083322.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827186267.html

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владимир сальдо, херсон, херсонская область , россия