В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины
Замглавы ВГА Стремоусов: Херсон никогда больше не вернется под контроль Украины
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Херсон навсегда останется частью Российской Федерации и никогда больше не вернется под контроль Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Херсон – это город Российской Федерации. И так будет всегда. Что бы там ни говорили укронацисты, им никогда не увидеть города, он никогда не будет им больше принадлежать", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, с освобождением Николаева, Одессы и Днепропетровска линия фронта будет отодвинута и Херсон снова вернется к мирной жизни.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. По его словам, "около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30, это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело".
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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