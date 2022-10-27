https://ria.ru/20221027/kherson-1827083322.html

В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины

В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины - РИА Новости, 27.10.2022

В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины

Херсон навсегда останется частью Российской Федерации и никогда больше не вернется под контроль Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:15

2022-10-27T08:15

2022-10-27T08:15

специальная военная операция на украине

общество

кирилл стремоусов

херсон

россия

украина

алексей арестович

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Херсон навсегда останется частью Российской Федерации и никогда больше не вернется под контроль Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, с освобождением Николаева, Одессы и Днепропетровска линия фронта будет отодвинута и Херсон снова вернется к мирной жизни.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. По его словам, "около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30, это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело".Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кирилл стремоусов, херсон, россия, украина, алексей арестович , херсонская область