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В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/kherson-1827083322.html
В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины
В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины - РИА Новости, 27.10.2022
В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины
Херсон навсегда останется частью Российской Федерации и никогда больше не вернется под контроль Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:15
2022-10-27T08:15
специальная военная операция на украине
общество
кирилл стремоусов
херсон
россия
украина
алексей арестович
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Херсон навсегда останется частью Российской Федерации и никогда больше не вернется под контроль Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, с освобождением Николаева, Одессы и Днепропетровска линия фронта будет отодвинута и Херсон снова вернется к мирной жизни.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. По его словам, "около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30, это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело".Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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херсон
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общество, кирилл стремоусов, херсон, россия, украина, алексей арестович , херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Кирилл Стремоусов, Херсон, Россия, Украина, Алексей Арестович , Херсонская область
08:15 27.10.2022
 
В Херсоне заявили, что город никогда не вернется под контроль Украины

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсон никогда больше не вернется под контроль Украины

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Херсон навсегда останется частью Российской Федерации и никогда больше не вернется под контроль Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Херсон – это город Российской Федерации. И так будет всегда. Что бы там ни говорили укронацисты, им никогда не увидеть города, он никогда не будет им больше принадлежать", - сказал РИА Новости Стремоусов.
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25 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Обратного пути нет". Что происходит под Херсоном
По его словам, с освобождением Николаева, Одессы и Днепропетровска линия фронта будет отодвинута и Херсон снова вернется к мирной жизни.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. По его словам, "около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30, это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело".
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКирилл СтремоусовХерсонРоссияУкраинаАлексей АрестовичХерсонская область
 
 
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