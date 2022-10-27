https://ria.ru/20221027/khasidy-1827168126.html

Прокуратуру призвали оценить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах

Прокуратуру призвали оценить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах - РИА Новости, 27.10.2022

Прокуратуру призвали оценить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах

Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова о... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:11

2022-10-27T13:11

2022-10-27T13:12

религия

берл лазар

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российский еврейский конгресс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова о хасидах, говорится в сообщении пресс-службы РЕК, распространенном в среду.Ранее Павлов в колонке в газете "Аргументы и факты" заявил о необходимости "десатанизации" Украины, которую "киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту", а также написал, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами"."Российский еврейский конгресс направил заявление в главное следственное управление Следственного комитета РФ по г. Москве и прокуратуру г. Москвы с просьбой провести проверку на предмет наличия в публикации Алексея Павлова состава административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), либо преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", - говорится в сообщении.РЕК подчеркнул, что считает "неприемлемыми и опасными" заявления, "которые создают в обществе явное негативное отношение к любавичским хасидам", особенно когда эти заявления "принадлежат официальному лицу и опубликованы в крупном федеральном СМИ".Там также выразили солидарность с главным раввином России Берлом Лазаром, "который выступил с осуждением этой публикации".Ранее главный раввин России Берл Лазар также призвал власти и общество отреагировать на слова Павлова о хасидах. Он отметил, что любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, "являются не "сектой", а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день — наиболее крупным движением в рамках хасидизма". Он указал, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, чья идеология, "решительно отвергая идолопоклонство, проповедует при этом как раз уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку, поскольку все мы суть дети единого Бога".

https://ria.ru/20221026/ravvin-1826872071.html

https://ria.ru/20220928/ravvin-1820168536.html

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