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Прокуратуру призвали оценить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах - РИА Новости, 27.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221027/khasidy-1827168126.html
Прокуратуру призвали оценить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах
Прокуратуру призвали оценить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах - РИА Новости, 27.10.2022
Прокуратуру призвали оценить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах
Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова о... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:11
2022-10-27T13:12
религия
берл лазар
россия
москва
украина
российский еврейский конгресс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова о хасидах, говорится в сообщении пресс-службы РЕК, распространенном в среду.Ранее Павлов в колонке в газете "Аргументы и факты" заявил о необходимости "десатанизации" Украины, которую "киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту", а также написал, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами"."Российский еврейский конгресс направил заявление в главное следственное управление Следственного комитета РФ по г. Москве и прокуратуру г. Москвы с просьбой провести проверку на предмет наличия в публикации Алексея Павлова состава административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), либо преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", - говорится в сообщении.РЕК подчеркнул, что считает "неприемлемыми и опасными" заявления, "которые создают в обществе явное негативное отношение к любавичским хасидам", особенно когда эти заявления "принадлежат официальному лицу и опубликованы в крупном федеральном СМИ".Там также выразили солидарность с главным раввином России Берлом Лазаром, "который выступил с осуждением этой публикации".Ранее главный раввин России Берл Лазар также призвал власти и общество отреагировать на слова Павлова о хасидах. Он отметил, что любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, "являются не "сектой", а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день — наиболее крупным движением в рамках хасидизма". Он указал, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, чья идеология, "решительно отвергая идолопоклонство, проповедует при этом как раз уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку, поскольку все мы суть дети единого Бога".
https://ria.ru/20221026/ravvin-1826872071.html
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берл лазар, россия, москва, украина, российский еврейский конгресс, следственный комитет россии (ск рф)
Религия, Берл Лазар, Россия, Москва, Украина, Российский еврейский конгресс, Следственный комитет России (СК РФ)
13:11 27.10.2022 (обновлено: 13:12 27.10.2022)
 
Прокуратуру призвали оценить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах

РЕК призвал прокуратуру и СК проверить слова помощника секретаря Совбеза о хасидах

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова о хасидах, говорится в сообщении пресс-службы РЕК, распространенном в среду.
Ранее Павлов в колонке в газете "Аргументы и факты" заявил о необходимости "десатанизации" Украины, которую "киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту", а также написал, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами".
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"Российский еврейский конгресс направил заявление в главное следственное управление Следственного комитета РФ по г. Москве и прокуратуру г. Москвы с просьбой провести проверку на предмет наличия в публикации Алексея Павлова состава административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), либо преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", - говорится в сообщении.
РЕК подчеркнул, что считает "неприемлемыми и опасными" заявления, "которые создают в обществе явное негативное отношение к любавичским хасидам", особенно когда эти заявления "принадлежат официальному лицу и опубликованы в крупном федеральном СМИ".
Там также выразили солидарность с главным раввином России Берлом Лазаром, "который выступил с осуждением этой публикации".
Ранее главный раввин России Берл Лазар также призвал власти и общество отреагировать на слова Павлова о хасидах. Он отметил, что любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, "являются не "сектой", а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день — наиболее крупным движением в рамках хасидизма". Он указал, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, чья идеология, "решительно отвергая идолопоклонство, проповедует при этом как раз уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку, поскольку все мы суть дети единого Бога".
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