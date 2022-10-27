https://ria.ru/20221027/kartina-1827264262.html

В Гааге вандалы попытались испортить "Девушку с жемчужной сережкой"

В Гааге вандалы попытались испортить "Девушку с жемчужной сережкой" - РИА Новости, 27.10.2022

В Гааге вандалы попытались испортить "Девушку с жемчужной сережкой"

Полиция в Гааге задержала трех вандалов, называющих себя экоактивистами, которые пытались испортить картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" - один... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:14

2022-10-27T17:14

2022-10-27T17:18

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Полиция в Гааге задержала трех вандалов, называющих себя экоактивистами, которые пытались испортить картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" - один из них приклеивался к полотну головой, второй выливал на шедевр консервированный суп из жестяной банки, сообщает в четверг портал NL Times.Позднее представители королевской галереи Маурицхёйс, где хранится названная картина XVII века, заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом. "Состояние картины было оценено нашими реставраторами. К счастью, произведение искусства за стеклом не пострадало", - заявили представили галереи.Сообщается, что полиция задержала трех участников акта вандализма за "публичное причинение вреда собственности".Осенью 2022 года вандалы обливали картины известных художников в ряде европейских музеев, тем самым, по их мнению, стремясь привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, в Лондоне две активистки движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее на Трафальгарской площади. В Потсдаме под Берлином участники движения "Последнее поколение" облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне "Стог сена", которая оценивается более чем в 110 миллионов долларов.

https://ria.ru/20221026/kartina-1826840742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нидерланды, гаага, винсент ван гог, клод моне, лондон, потсдам