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Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге
Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге - РИА Новости, 27.10.2022
Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге
Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера в музее Маурицхёйс в Гааге, сообщает NL Times. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:13
2022-10-27T17:13
2022-10-27T17:31
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера в музее Маурицхёйс в Гааге, сообщает NL Times. Один из них приклеил голову к защитному стеклу поверх картины, а другой вылил на него банку томатного супа. Еще один мужчина прикрепил руку к стене рядом с рамой. "Что вы чувствуете, когда видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается на ваших глазах? Возмущение? А где это чувство, когда вы видите, как на ваших глазах разрушается планета?", — заявил один из протестующих во время акции.Картина не пострадала. Ее состояние уже проверили реставраторы.Полиция задержала трех участников за "публичное причинение вреда собственности". На протестующих были футболки с надписью "Just Stop Oil". Осенью 2022 года вандалы обливали картины известных художников в ряде европейских музеев, тем самым, по их мнению, стремясь привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, в Лондоне две активистки движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, вылили томатный суп на полотно Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее на Трафальгарской площади.В Потсдаме под Берлином участники коллектива "Последнее поколение" облили картофельным пюре холст французского импрессиониста Клода Моне "Стог сена", которая оценивается более чем в 110 миллионов долларов.
https://ria.ru/20221014/vangogh-1824042728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, вандалы, вандализм, гаага, музеи, картины
Культура, Новости культуры, Искусство, Вандалы, Вандализм, Гаага, Музеи, картины
17:13 27.10.2022 (обновлено: 17:31 27.10.2022)
Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге
Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера в музее в Гааге
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера в музее Маурицхёйс в Гааге, сообщает
NL Times.
Один из них приклеил голову к защитному стеклу поверх картины, а другой вылил на него банку томатного супа. Еще один мужчина прикрепил руку к стене рядом с рамой.
"Что вы чувствуете, когда видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается на ваших глазах? Возмущение? А где это чувство, когда вы видите, как на ваших глазах разрушается планета?", — заявил один из протестующих во время акции.
Картина не пострадала. Ее состояние уже проверили реставраторы.
Полиция задержала трех участников за "публичное причинение вреда собственности". На протестующих были футболки с надписью "Just Stop Oil".
Осенью 2022 года вандалы обливали картины известных художников в ряде европейских музеев, тем самым, по их мнению, стремясь привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, в Лондоне две активистки движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, вылили томатный суп на полотно Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее на Трафальгарской площади.
В Потсдаме под Берлином участники коллектива "Последнее поколение" облили картофельным пюре холст французского импрессиониста Клода Моне "Стог сена", которая оценивается более чем в 110 миллионов долларов.