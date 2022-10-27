https://ria.ru/20221027/kartina-1827257574.html

Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге

Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге - РИА Новости, 27.10.2022

Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге

Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера в музее Маурицхёйс в Гааге, сообщает NL Times. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:13

2022-10-27T17:13

2022-10-27T17:31

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера в музее Маурицхёйс в Гааге, сообщает NL Times. Один из них приклеил голову к защитному стеклу поверх картины, а другой вылил на него банку томатного супа. Еще один мужчина прикрепил руку к стене рядом с рамой. "Что вы чувствуете, когда видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается на ваших глазах? Возмущение? А где это чувство, когда вы видите, как на ваших глазах разрушается планета?", — заявил один из протестующих во время акции.Картина не пострадала. Ее состояние уже проверили реставраторы.Полиция задержала трех участников за "публичное причинение вреда собственности". На протестующих были футболки с надписью "Just Stop Oil". Осенью 2022 года вандалы обливали картины известных художников в ряде европейских музеев, тем самым, по их мнению, стремясь привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, в Лондоне две активистки движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, вылили томатный суп на полотно Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее на Трафальгарской площади.В Потсдаме под Берлином участники коллектива "Последнее поколение" облили картофельным пюре холст французского импрессиониста Клода Моне "Стог сена", которая оценивается более чем в 110 миллионов долларов.

https://ria.ru/20221014/vangogh-1824042728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, вандалы, вандализм, гаага, музеи, картины