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"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны - РИА Новости, 27.10.2022
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"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны
"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны - РИА Новости, 27.10.2022
"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны
В "черную субботу" 27 октября 1962 года мир оказался в шаге от ядерной войны. Карибский кризис достиг своего апогея.
2022-10-27T14:28
2022-10-27T14:28
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В 1961 году США разместили свои ракеты на территории Турции, которые по дальности доставали до Москвы. В начале 1962 года Америка объявила экономическую блокаду Кубы. Фидель Кастро обратился к СССР за помощью. Советские ракеты были тайно доставлены на остров в течение лета и осени. Эта операция вошла в историю под кодовым названием "Анадырь". Лишь 14 октября американский самолет-разведчик заметил на Кубе стартовые площадки. Пентагон предложил разбомбить их и высадить десант на остров. 22 октября Джон Кеннеди сделал заявление, что любая пущенная ракета с Кубы приведет к незамедлительному ответному удару по СССР. 27 октября советские военные сбили американский самолет-разведчик. Кеннеди объявил о готовности нанести удар через двое суток. Совбез ООН созвал экстренное заседание. 28 октября начались советско-американские переговоры. Стороны договорились о том, что СССР вывозит ракеты с Кубы, а США гарантируют неприкосновенность острова и убирают ракеты из Турции и Италии. Эти договоренности были выполнены сторонами в кратчайшие сроки.
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РИА Новости
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"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны
В "черную субботу" 27 октября 1962 года мир оказался в шаге от ядерной войны. Карибский кризис достиг своего апогея. В 1961 году США разместили свои ракеты на территории Турции, которые по дальности доставали до Москвы. В начале 1962 года Америка объявила экономическую блокаду Кубы. Фидель Кастро обратился к СССР за помощью. Советские ракеты были тайно доставлены на остров в течение лета и осени. Эта операция вошла в историю под кодовым названием "Анадырь". Лишь 14 октября американский самолет-разведчик заметил на Кубе стартовые площадки. Пентагон предложил разбомбить их и высадить десант на остров. 22 октября Джон Кеннеди сделал заявление, что любая пущенная ракета с Кубы приведет к незамедлительному ответному удару по СССР. 27 октября советские военные сбили американский самолет-разведчик. Кеннеди объявил о готовности нанести удар через двое суток. Совбез ООН созвал экстренное заседание. 28 октября начались советско-американские переговоры. Стороны договорились о том, что СССР вывозит ракеты с Кубы, а США гарантируют неприкосновенность острова и убирают ракеты из Турции и Италии. Эти договоренности были выполнены сторонами в кратчайшие сроки.
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видео, джон кеннеди (политик), фидель кастро, куба, ссср, сша, видео
Видео, Джон Кеннеди (политик), Фидель Кастро, Куба, СССР, США
"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны
В "черную субботу" 27 октября 1962 года мир оказался в шаге от ядерной войны. Карибский кризис достиг своего апогея.
2022-10-27T14:28
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PT4M05S
14:28 27.10.2022
 

"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны

Читать ria.ru в
В "черную субботу" 27 октября 1962 года мир оказался в шаге от ядерной войны. Карибский кризис достиг своего апогея.
В 1961 году США разместили свои ракеты на территории Турции, которые по дальности доставали до Москвы. В начале 1962 года Америка объявила экономическую блокаду Кубы. Фидель Кастро обратился к СССР за помощью. Советские ракеты были тайно доставлены на остров в течение лета и осени. Эта операция вошла в историю под кодовым названием "Анадырь".
Лишь 14 октября американский самолет-разведчик заметил на Кубе стартовые площадки. Пентагон предложил разбомбить их и высадить десант на остров. 22 октября Джон Кеннеди сделал заявление, что любая пущенная ракета с Кубы приведет к незамедлительному ответному удару по СССР. 27 октября советские военные сбили американский самолет-разведчик. Кеннеди объявил о готовности нанести удар через двое суток. Совбез ООН созвал экстренное заседание.
28 октября начались советско-американские переговоры. Стороны договорились о том, что СССР вывозит ракеты с Кубы, а США гарантируют неприкосновенность острова и убирают ракеты из Турции и Италии. Эти договоренности были выполнены сторонами в кратчайшие сроки.
 
ВидеоДжон Кеннеди (политик)Фидель КастроКубаСССРСША
 
 
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