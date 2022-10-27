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"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны

"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны - РИА Новости, 27.10.2022

"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны

В "черную субботу" 27 октября 1962 года мир оказался в шаге от ядерной войны. Карибский кризис достиг своего апогея.

2022-10-27T14:28

2022-10-27T14:28

2022-10-27T14:28

видео

джон кеннеди (политик)

фидель кастро

куба

ссср

сша

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В 1961 году США разместили свои ракеты на территории Турции, которые по дальности доставали до Москвы. В начале 1962 года Америка объявила экономическую блокаду Кубы. Фидель Кастро обратился к СССР за помощью. Советские ракеты были тайно доставлены на остров в течение лета и осени. Эта операция вошла в историю под кодовым названием "Анадырь". Лишь 14 октября американский самолет-разведчик заметил на Кубе стартовые площадки. Пентагон предложил разбомбить их и высадить десант на остров. 22 октября Джон Кеннеди сделал заявление, что любая пущенная ракета с Кубы приведет к незамедлительному ответному удару по СССР. 27 октября советские военные сбили американский самолет-разведчик. Кеннеди объявил о готовности нанести удар через двое суток. Совбез ООН созвал экстренное заседание. 28 октября начались советско-американские переговоры. Стороны договорились о том, что СССР вывозит ракеты с Кубы, а США гарантируют неприкосновенность острова и убирают ракеты из Турции и Италии. Эти договоренности были выполнены сторонами в кратчайшие сроки.

куба

ссср

сша

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"Черная суббота" карибского кризиса: на грани ядерной войны В "черную субботу" 27 октября 1962 года мир оказался в шаге от ядерной войны. Карибский кризис достиг своего апогея. В 1961 году США разместили свои ракеты на территории Турции, которые по дальности доставали до Москвы. В начале 1962 года Америка объявила экономическую блокаду Кубы. Фидель Кастро обратился к СССР за помощью. Советские ракеты были тайно доставлены на остров в течение лета и осени. Эта операция вошла в историю под кодовым названием "Анадырь". Лишь 14 октября американский самолет-разведчик заметил на Кубе стартовые площадки. Пентагон предложил разбомбить их и высадить десант на остров. 22 октября Джон Кеннеди сделал заявление, что любая пущенная ракета с Кубы приведет к незамедлительному ответному удару по СССР. 27 октября советские военные сбили американский самолет-разведчик. Кеннеди объявил о готовности нанести удар через двое суток. Совбез ООН созвал экстренное заседание. 28 октября начались советско-американские переговоры. Стороны договорились о том, что СССР вывозит ракеты с Кубы, а США гарантируют неприкосновенность острова и убирают ракеты из Турции и Италии. Эти договоренности были выполнены сторонами в кратчайшие сроки. 2022-10-27T14:28 true PT4M05S

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видео, джон кеннеди (политик), фидель кастро, куба, ссср, сша, видео