https://ria.ru/20221027/kalibry-1827095243.html

Новый МРК "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров", заявили в "Ак Барс"

Новый МРК "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров", заявили в "Ак Барс" - РИА Новости, 27.10.2022

Новый МРК "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров", заявили в "Ак Барс"

Конструкторы судостроительной корпорации "Ак Барс" создали эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 "Сарсар" на базе проекта 21631 с вдвое... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:36

2022-10-27T09:36

2022-10-27T09:36

ренат мистахов

безопасность

судостроительная корпорация "ак барс"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Конструкторы судостроительной корпорации "Ак Барс" создали эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 "Сарсар" на базе проекта 21631 с вдвое увеличенным количеством крылатых ракет "Калибр" - до 16 единиц, сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов."Мы сделали версию на базе проекта 21631 "Буян-М". Только увеличили вдвое количество "Калибров": с восьми до 16 ракет", - сказал Мистахов.Он пояснил, что такое решение удалось реализовать благодаря незначительному увеличению водоизмещения."Помимо увеличения количества ракет мы сделали V-образный корпус корабля, поставили винты вместо водометов, улучшив таким образом мореходность", - сказал Мистахов.Он подчеркнул, что пока проработан эскизный проект, сделана демонстрационная модель."Мы предлагаем новый проект как российскому флоту, так и на экспорт", - сказал гендиректор "Ак Барса".

https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ренат мистахов, безопасность, судостроительная корпорация "ак барс"