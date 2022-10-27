https://ria.ru/20221027/kalibry-1827095243.html
Новый МРК "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров", заявили в "Ак Барс"
Новый МРК "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров", заявили в "Ак Барс" - РИА Новости, 27.10.2022
Новый МРК "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров", заявили в "Ак Барс"
Конструкторы судостроительной корпорации "Ак Барс" создали эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 "Сарсар" на базе проекта 21631 с вдвое... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:36
2022-10-27T09:36
2022-10-27T09:36
ренат мистахов
безопасность
судостроительная корпорация "ак барс"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Конструкторы судостроительной корпорации "Ак Барс" создали эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 "Сарсар" на базе проекта 21631 с вдвое увеличенным количеством крылатых ракет "Калибр" - до 16 единиц, сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов."Мы сделали версию на базе проекта 21631 "Буян-М". Только увеличили вдвое количество "Калибров": с восьми до 16 ракет", - сказал Мистахов.Он пояснил, что такое решение удалось реализовать благодаря незначительному увеличению водоизмещения."Помимо увеличения количества ракет мы сделали V-образный корпус корабля, поставили винты вместо водометов, улучшив таким образом мореходность", - сказал Мистахов.Он подчеркнул, что пока проработан эскизный проект, сделана демонстрационная модель."Мы предлагаем новый проект как российскому флоту, так и на экспорт", - сказал гендиректор "Ак Барса".
https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ренат мистахов, безопасность, судостроительная корпорация "ак барс"
Ренат Мистахов, Безопасность, Судостроительная корпорация "Ак Барс"
Новый МРК "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров", заявили в "Ак Барс"
Глава "Ак Барса": новый ракетный корабль "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Конструкторы судостроительной корпорации "Ак Барс" создали эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 "Сарсар" на базе проекта 21631 с вдвое увеличенным количеством крылатых ракет "Калибр" - до 16 единиц, сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.
"Мы сделали версию на базе проекта 21631 "Буян-М". Только увеличили вдвое количество "Калибров": с восьми до 16 ракет", - сказал Мистахов.
Он пояснил, что такое решение удалось реализовать благодаря незначительному увеличению водоизмещения.
"Помимо увеличения количества ракет мы сделали V-образный корпус корабля, поставили винты вместо водометов, улучшив таким образом мореходность", - сказал Мистахов.
Он подчеркнул, что пока проработан эскизный проект, сделана демонстрационная модель.
"Мы предлагаем новый проект как российскому флоту, так и на экспорт", - сказал гендиректор "Ак Барса".