https://ria.ru/20221027/kaes-1827309349.html

Путин надеется, что попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС найдут

Путин надеется, что попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС найдут - РИА Новости, 27.10.2022

Путин надеется, что попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС найдут

Президент России Владимир Путин заявил, что органы ФСБ не смогли задержать украинских диверсантов, которые совершали теракты в отношении инфраструктуры,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:34

2022-10-27T18:34

2022-10-27T18:55

курская аэс

россия

владимир путин

курчатовский район

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

росэнергоатом

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что органы ФСБ не смогли задержать украинских диверсантов, которые совершали теракты в отношении инфраструктуры, связанной с Курской АЭС, и выразил надежду, что когда-нибудь эти злоумышленники будут пойманы.Выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин напомнил, что ранее украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП вокруг Курской АЭС."Но, к сожалению, ФСБ не смогло их поймать. Но поймают, надеюсь, когда-нибудь", - сказал Путин."Ушли. Но они же это сделали. Мы проинформировали всех западных партнеров - тишина, как будто ничего не происходит", - добавил президент.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".

https://ria.ru/20221014/ukraina-1824027495.html

https://ria.ru/20221012/svo-1823268290.html

россия

курчатовский район

курская область

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курская аэс, россия, владимир путин, курчатовский район, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), росэнергоатом