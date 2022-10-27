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Путин надеется, что попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС найдут - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин надеется, что попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС найдут
Путин надеется, что попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС найдут - РИА Новости, 27.10.2022
Путин надеется, что попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС найдут
Президент России Владимир Путин заявил, что органы ФСБ не смогли задержать украинских диверсантов, которые совершали теракты в отношении инфраструктуры,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:34
2022-10-27T18:55
курская аэс
россия
владимир путин
курчатовский район
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
росэнергоатом
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что органы ФСБ не смогли задержать украинских диверсантов, которые совершали теракты в отношении инфраструктуры, связанной с Курской АЭС, и выразил надежду, что когда-нибудь эти злоумышленники будут пойманы.Выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин напомнил, что ранее украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП вокруг Курской АЭС."Но, к сожалению, ФСБ не смогло их поймать. Но поймают, надеюсь, когда-нибудь", - сказал Путин."Ушли. Но они же это сделали. Мы проинформировали всех западных партнеров - тишина, как будто ничего не происходит", - добавил президент.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
https://ria.ru/20221014/ukraina-1824027495.html
https://ria.ru/20221012/svo-1823268290.html
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курчатовский район
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курская аэс, россия, владимир путин, курчатовский район, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), росэнергоатом
Курская АЭС, Россия, Владимир Путин, Курчатовский район, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Росэнергоатом
18:34 27.10.2022 (обновлено: 18:55 27.10.2022)
 
Путин надеется, что попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС найдут

Путин: ФСБ не смогли задержать попытавшихся совершить диверсию на Курской АЭС, но поймают

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Курская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что органы ФСБ не смогли задержать украинских диверсантов, которые совершали теракты в отношении инфраструктуры, связанной с Курской АЭС, и выразил надежду, что когда-нибудь эти злоумышленники будут пойманы.
Выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин напомнил, что ранее украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП вокруг Курской АЭС.
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"Но, к сожалению, ФСБ не смогло их поймать. Но поймают, надеюсь, когда-нибудь", - сказал Путин.
"Ушли. Но они же это сделали. Мы проинформировали всех западных партнеров - тишина, как будто ничего не происходит", - добавил президент.
ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
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Курская АЭСРоссияВладимир ПутинКурчатовский районКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Росэнергоатом
 
 
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