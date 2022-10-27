https://ria.ru/20221027/iran-1827150169.html
Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за теракта в Ширазе
Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за теракта в Ширазе - РИА Новости, 27.10.2022
Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за теракта в Ширазе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси после теракта в Ширазе, а также подтвердил готовность наращивать... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:26
2022-10-27T12:26
2022-10-27T13:13
иран
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
россия
шираз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси после теракта в Ширазе, а также подтвердил готовность наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщается на сайте Кремля.Ранее ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения."Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершённого в Ширазе... Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнёрами на антитеррористическом направлении", - говорится в тексте телеграммы.Российский лидер отметил, что трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей – в том числе детей и женщин – в стенах религиозной святыни. Он добавил, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали. Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.
https://ria.ru/20221026/terrorist-1827037261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, владимир путин, ибрахим раиси, россия, шираз
Иран, В мире, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, Россия, Шираз
12:26 27.10.2022 (обновлено: 13:13 27.10.2022)
Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за теракта в Ширазе
Путин выразил соболезнования президенту Ирана Раиси из-за теракта в Ширазе
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси после теракта в Ширазе, а также подтвердил готовность наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщается
на сайте Кремля.
Ранее ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
"Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершённого в Ширазе... Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнёрами на антитеррористическом направлении", - говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер отметил, что трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей – в том числе детей и женщин – в стенах религиозной святыни. Он добавил, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали. Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.