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В Иране четыре человека погибли при взрыве на заводе - РИА Новости, 27.10.2022
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В Иране четыре человека погибли при взрыве на заводе
В Иране четыре человека погибли при взрыве на заводе - РИА Новости, 27.10.2022
В Иране четыре человека погибли при взрыве на заводе
Четыре человека погибли, еще один получил ранения в результате произошедшего в среду взрыва на заводе в иранском городе Ахваз, передает агентство IRNA со... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:24
2022-10-27T12:24
в мире
ахваз
иран
происшествия
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один получил ранения в результате произошедшего в среду взрыва на заводе в иранском городе Ахваз, передает агентство IRNA со ссылкой на руководителя Муниципальной организации пожарной охраны и безопасности города."Четыре человека погибли на месте аварии, один человек отправлен в больницу… в Ахвазе… Причина аварии пока неизвестна, проверка версий возникновения этого происшествия будет проведена завтра", – цитирует агентство главы пожарной организации.
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в мире, ахваз, иран, происшествия
В мире, Ахваз, Иран, Происшествия
12:24 27.10.2022
 
В Иране четыре человека погибли при взрыве на заводе

В Иране из-за аварии и взрыва на заводе четыре человека погибли, один получил ранения

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один получил ранения в результате произошедшего в среду взрыва на заводе в иранском городе Ахваз, передает агентство IRNA со ссылкой на руководителя Муниципальной организации пожарной охраны и безопасности города.
"Четыре человека погибли на месте аварии, один человек отправлен в больницу… в Ахвазе… Причина аварии пока неизвестна, проверка версий возникновения этого происшествия будет проведена завтра", – цитирует агентство главы пожарной организации.
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