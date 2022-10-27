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Жителя Омска арестовали за инцест с тремя маленькими детьми
Жителя Омска арестовали за инцест с тремя маленькими детьми - РИА Новости, 27.10.2022
Жителя Омска арестовали за инцест с тремя маленькими детьми
Суд заключил в СИЗО жителя Омска, обвиняемого в надругательстве над своими малолетними сыновьями и дочкой, сообщает областная прокуратура в четверг. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:36
2022-10-27T17:36
2022-10-27T17:36
происшествия
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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО жителя Омска, обвиняемого в надругательстве над своими малолетними сыновьями и дочкой, сообщает областная прокуратура в четверг.По версии следствия, еще в 2019 году 34-летний мужчина неоднократно подвергал трех своих младших детей сексуальному насилию. Известно об этом стало только в этом октябре, когда его старшая, 19-летняя дочь заявила на отца в полицию.Семью нельзя назвать благополучной: до этого органы опеки изъяли всех детей у подозреваемого и его жены из-за злоупотребления алкоголем."Октябрьский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - на время расследования. Впоследствии срок содержания под стражей может быть продлен", - говорится в релизе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Жителя Омска арестовали за инцест с тремя маленькими детьми
Суд заключил в СИЗО жителя Омска, обвиняемого в надругательстве над сыновьями и дочкой
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО жителя Омска, обвиняемого в надругательстве над своими малолетними сыновьями и дочкой, сообщает областная прокуратура в четверг.
По версии следствия, еще в 2019 году 34-летний мужчина неоднократно подвергал трех своих младших детей сексуальному насилию. Известно об этом стало только в этом октябре, когда его старшая, 19-летняя дочь заявила на отца в полицию.
Семью нельзя назвать благополучной: до этого органы опеки изъяли всех детей у подозреваемого и его жены из-за злоупотребления алкоголем.
"Октябрьский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - на время расследования. Впоследствии срок содержания под стражей может быть продлен", - говорится в релизе.