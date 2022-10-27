https://ria.ru/20221027/intsest-1827275432.html

Жителя Омска арестовали за инцест с тремя маленькими детьми

Жителя Омска арестовали за инцест с тремя маленькими детьми - РИА Новости, 27.10.2022

Жителя Омска арестовали за инцест с тремя маленькими детьми

Суд заключил в СИЗО жителя Омска, обвиняемого в надругательстве над своими малолетними сыновьями и дочкой, сообщает областная прокуратура в четверг. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:36

2022-10-27T17:36

2022-10-27T17:36

происшествия

омск

россия

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО жителя Омска, обвиняемого в надругательстве над своими малолетними сыновьями и дочкой, сообщает областная прокуратура в четверг.По версии следствия, еще в 2019 году 34-летний мужчина неоднократно подвергал трех своих младших детей сексуальному насилию. Известно об этом стало только в этом октябре, когда его старшая, 19-летняя дочь заявила на отца в полицию.Семью нельзя назвать благополучной: до этого органы опеки изъяли всех детей у подозреваемого и его жены из-за злоупотребления алкоголем."Октябрьский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - на время расследования. Впоследствии срок содержания под стражей может быть продлен", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html

https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html

омск

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омск, россия, омская область