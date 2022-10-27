https://ria.ru/20221027/indiya-1827195635.html
МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники
МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники - РИА Новости, 27.10.2022
МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники
Запад скоро "запишет" в соперники кроме Китая и России еще и быстро развивающуюся Индию, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:27
2022-10-27T14:27
2022-10-27T14:27
в мире
александр грушко
россия
индия
китай
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Запад скоро "запишет" в соперники кроме Китая и России еще и быстро развивающуюся Индию, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко."США и Евросоюз рассматривают Россию как прямую угрозу, ведя против нее гибридную войну, НАТО уже втянулась в прямую или как мы ее называем "проксивойну" . Китай позиционирован и США, и Евросоюзом как стратегический соперник или конкурент. Уверен, что при таком идеологическом подходе в разряд соперников Запада скоро будет записана и быстро развивающаяся Индия" , - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20220821/revnost-1811051144.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр грушко, россия, индия, китай, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Александр Грушко, Россия, Индия, Китай, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники
Грушко заявил, что Запад скоро запишет в соперники помимо России и Китая еще и Индию