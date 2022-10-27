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МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники - РИА Новости, 27.10.2022
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МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники
МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники - РИА Новости, 27.10.2022
МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники
Запад скоро "запишет" в соперники кроме Китая и России еще и быстро развивающуюся Индию, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:27
2022-10-27T14:27
в мире
александр грушко
россия
индия
китай
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Запад скоро "запишет" в соперники кроме Китая и России еще и быстро развивающуюся Индию, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко."США и Евросоюз рассматривают Россию как прямую угрозу, ведя против нее гибридную войну, НАТО уже втянулась в прямую или как мы ее называем "проксивойну" . Китай позиционирован и США, и Евросоюзом как стратегический соперник или конкурент. Уверен, что при таком идеологическом подходе в разряд соперников Запада скоро будет записана и быстро развивающаяся Индия" , - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
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в мире, александр грушко, россия, индия, китай, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Александр Грушко, Россия, Индия, Китай, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:27 27.10.2022
 
МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники

Грушко заявил, что Запад скоро запишет в соперники помимо России и Китая еще и Индию

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели. Деловой квартал
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Деловой квартал. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Запад скоро "запишет" в соперники кроме Китая и России еще и быстро развивающуюся Индию, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
"США и Евросоюз рассматривают Россию как прямую угрозу, ведя против нее гибридную войну, НАТО уже втянулась в прямую или как мы ее называем "проксивойну" . Китай позиционирован и США, и Евросоюзом как стратегический соперник или конкурент. Уверен, что при таком идеологическом подходе в разряд соперников Запада скоро будет записана и быстро развивающаяся Индия" , - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Баннер с изображениями премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 08:00
Запад снедаем муками ревности
 
В миреАлександр ГрушкоРоссияИндияКитайНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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