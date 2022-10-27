https://ria.ru/20221027/indiya-1827195635.html

МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники

МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники - РИА Новости, 27.10.2022

МИД России считает, что Запад скоро запишет Индию в соперники

Запад скоро "запишет" в соперники кроме Китая и России еще и быстро развивающуюся Индию, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:27

2022-10-27T14:27

2022-10-27T14:27

в мире

александр грушко

россия

индия

китай

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Запад скоро "запишет" в соперники кроме Китая и России еще и быстро развивающуюся Индию, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко."США и Евросоюз рассматривают Россию как прямую угрозу, ведя против нее гибридную войну, НАТО уже втянулась в прямую или как мы ее называем "проксивойну" . Китай позиционирован и США, и Евросоюзом как стратегический соперник или конкурент. Уверен, что при таком идеологическом подходе в разряд соперников Запада скоро будет записана и быстро развивающаяся Индия" , - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20220821/revnost-1811051144.html

россия

индия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр грушко, россия, индия, китай, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)