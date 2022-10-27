https://ria.ru/20221027/importozameschenie-1827241729.html

В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения

В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения - РИА Новости, 27.10.2022

В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения

В колледжах Подмосковья начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:27

2022-10-27T16:27

2022-10-27T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В колледжах Подмосковья начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".Для данных целей компания "Аравия" заключила договор с Губернским колледжем. К проекту присоединились порядка 50 инвесторов, которые занимаются импортозамещением в России, и подписали соглашения."В рамках одного из них Губернский колледж, расположенный в городском округе Серпухов, подготовит специалистов для работы на косметическом производстве "Аравия", в том числе технологов, наладчиков, сварщиков и электриков", – пояснила Екатерина Зиновьева.Первые этапы работы уже стартовали. Для школьников организовали экскурсию на предприятие. Студентам предоставят возможность пройти практику в "Аравии". Лучшим претендентам предложат трудоустройство.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)