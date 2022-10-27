Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221027/importozameschenie-1827241729.html
В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения
В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения - РИА Новости, 27.10.2022
В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения
В колледжах Подмосковья начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:27
2022-10-27T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_41bd339ed97cd444f399f54173955a32.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В колледжах Подмосковья начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".Для данных целей компания "Аравия" заключила договор с Губернским колледжем. К проекту присоединились порядка 50 инвесторов, которые занимаются импортозамещением в России, и подписали соглашения."В рамках одного из них Губернский колледж, расположенный в городском округе Серпухов, подготовит специалистов для работы на косметическом производстве "Аравия", в том числе технологов, наладчиков, сварщиков и электриков", – пояснила Екатерина Зиновьева.Первые этапы работы уже стартовали. Для школьников организовали экскурсию на предприятие. Студентам предоставят возможность пройти практику в "Аравии". Лучшим претендентам предложат трудоустройство.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_61:0:1438:1033_1920x0_80_0_0_49e4ccdd757015de27e394fa7304ed35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:27 27.10.2022
 

В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В колледжах Подмосковья начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".
Для данных целей компания "Аравия" заключила договор с Губернским колледжем. К проекту присоединились порядка 50 инвесторов, которые занимаются импортозамещением в России, и подписали соглашения.
"В рамках одного из них Губернский колледж, расположенный в городском округе Серпухов, подготовит специалистов для работы на косметическом производстве "Аравия", в том числе технологов, наладчиков, сварщиков и электриков", – пояснила Екатерина Зиновьева.
Первые этапы работы уже стартовали. Для школьников организовали экскурсию на предприятие. Студентам предоставят возможность пройти практику в "Аравии". Лучшим претендентам предложат трудоустройство.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала