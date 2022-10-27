https://ria.ru/20221027/importozameschenie-1827241729.html
В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения
В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения - РИА Новости, 27.10.2022
В Подмосковье начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения
В колледжах Подмосковья начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:27
2022-10-27T16:27
2022-10-27T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_41bd339ed97cd444f399f54173955a32.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В колледжах Подмосковья начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".Для данных целей компания "Аравия" заключила договор с Губернским колледжем. К проекту присоединились порядка 50 инвесторов, которые занимаются импортозамещением в России, и подписали соглашения."В рамках одного из них Губернский колледж, расположенный в городском округе Серпухов, подготовит специалистов для работы на косметическом производстве "Аравия", в том числе технологов, наладчиков, сварщиков и электриков", – пояснила Екатерина Зиновьева.Первые этапы работы уже стартовали. Для школьников организовали экскурсию на предприятие. Студентам предоставят возможность пройти практику в "Аравии". Лучшим претендентам предложат трудоустройство.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_61:0:1438:1033_1920x0_80_0_0_49e4ccdd757015de27e394fa7304ed35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
В колледжах Подмосковья начнут обучать специалистов в рамках импортозамещения. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360"
.
Для данных целей компания "Аравия" заключила договор с Губернским колледжем. К проекту присоединились порядка 50 инвесторов, которые занимаются импортозамещением в России, и подписали соглашения.
"В рамках одного из них Губернский колледж, расположенный в городском округе Серпухов, подготовит специалистов для работы на косметическом производстве "Аравия", в том числе технологов, наладчиков, сварщиков и электриков", – пояснила Екатерина Зиновьева.
Первые этапы работы уже стартовали. Для школьников организовали экскурсию на предприятие. Студентам предоставят возможность пройти практику в "Аравии". Лучшим претендентам предложат трудоустройство.