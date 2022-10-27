Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон об изменениях системы военной ипотеки - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/gosduma-1827174496.html
ГД приняла закон об изменениях системы военной ипотеки
ГД приняла закон об изменениях системы военной ипотеки - РИА Новости, 27.10.2022
ГД приняла закон об изменениях системы военной ипотеки
Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон, которым предлагается разрешить военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:34
2022-10-27T13:34
общество
жилье
андрей картаполов
госдума рф
росвоенипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон, которым предлагается разрешить военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр.Законопроектом предлагается предоставлять военнослужащим с именного накопительного счета всех средств накоплений для жилищного обеспечения, будет осуществляться ФГКУ "Росвоенипотека" непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра участников накопительно-ипотечной системы (НИС), отмечается в пояснительных материалах к проекту.Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, которая непосредственно относится к участникам НИС, привлеченным к выполнению задач в ходе специальной военной операции, ранее сообщил журналистам председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.Также законопроектом предлагается, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения, также рассказал Картаполов.По словам парламентария, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.
https://ria.ru/20221026/proekt-1827006701.html
https://ria.ru/20221026/proekt-1827010047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, андрей картаполов, госдума рф, росвоенипотека
Общество, Жилье, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Росвоенипотека
13:34 27.10.2022
 
ГД приняла закон об изменениях системы военной ипотеки

ГД приняла закон о разрешении военнослужащим вступать в НИС сразу после внесения в реестр

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон, которым предлагается разрешить военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр.
Законопроектом предлагается предоставлять военнослужащим с именного накопительного счета всех средств накоплений для жилищного обеспечения, будет осуществляться ФГКУ "Росвоенипотека" непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра участников накопительно-ипотечной системы (НИС), отмечается в пояснительных материалах к проекту.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 17:51
Госдума приняла в I чтении проект об уравнивании пособий всем безработным
Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, которая непосредственно относится к участникам НИС, привлеченным к выполнению задач в ходе специальной военной операции, ранее сообщил журналистам председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Также законопроектом предлагается, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения, также рассказал Картаполов.
По словам парламентария, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата Краснодара - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 18:04
Госдума приняла во II чтении проект об альтернативной службе в мобилизацию
 
ОбществоЖильеАндрей КартаполовГосдума РФРосвоенипотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала