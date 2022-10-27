https://ria.ru/20221027/gosduma-1827174496.html

ГД приняла закон об изменениях системы военной ипотеки

ГД приняла закон об изменениях системы военной ипотеки - РИА Новости, 27.10.2022

ГД приняла закон об изменениях системы военной ипотеки

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон, которым предлагается разрешить военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:34

2022-10-27T13:34

2022-10-27T13:34

общество

жилье

андрей картаполов

госдума рф

росвоенипотека

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон, которым предлагается разрешить военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр.Законопроектом предлагается предоставлять военнослужащим с именного накопительного счета всех средств накоплений для жилищного обеспечения, будет осуществляться ФГКУ "Росвоенипотека" непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра участников накопительно-ипотечной системы (НИС), отмечается в пояснительных материалах к проекту.Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, которая непосредственно относится к участникам НИС, привлеченным к выполнению задач в ходе специальной военной операции, ранее сообщил журналистам председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.Также законопроектом предлагается, что солдаты, сержанты, включенные в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения, также рассказал Картаполов.По словам парламентария, участникам НИС, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза в год.

https://ria.ru/20221026/proekt-1827006701.html

https://ria.ru/20221026/proekt-1827010047.html

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общество, жилье, андрей картаполов, госдума рф, росвоенипотека