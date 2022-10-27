https://ria.ru/20221027/gosduma-1827123249.html

ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ

ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022

ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, в частности, установить запрет на выдачу прокатного удостоверения,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:22

2022-10-27T11:22

2022-10-27T11:52

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, в частности, установить запрет на выдачу прокатного удостоверения, если фильм содержит пропаганду ЛГБТ.Изменения вносятся в статью 5.1 закона о государственной поддержке кинематографии в РФ. Предлагается дополнить перечень причин, по которым не может быть выдано прокатное удостоверение указанием, что такое удостоверение не может быть выдано, если кинокартина содержит "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".

https://ria.ru/20221026/gosduma-1826910637.html

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