https://ria.ru/20221027/gosduma-1827123249.html
ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ
ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022
ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, в частности, установить запрет на выдачу прокатного удостоверения,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:22
2022-10-27T11:22
2022-10-27T11:52
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, в частности, установить запрет на выдачу прокатного удостоверения, если фильм содержит пропаганду ЛГБТ.Изменения вносятся в статью 5.1 закона о государственной поддержке кинематографии в РФ. Предлагается дополнить перечень причин, по которым не может быть выдано прокатное удостоверение указанием, что такое удостоверение не может быть выдано, если кинокартина содержит "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".
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11:22 27.10.2022 (обновлено: 11:52 27.10.2022)
ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете проката фильмов с пропагандой ЛГБТ