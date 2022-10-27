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ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022
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ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ
ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ - РИА Новости, 27.10.2022
ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, в частности, установить запрет на выдачу прокатного удостоверения,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:22
2022-10-27T11:52
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, в частности, установить запрет на выдачу прокатного удостоверения, если фильм содержит пропаганду ЛГБТ.Изменения вносятся в статью 5.1 закона о государственной поддержке кинематографии в РФ. Предлагается дополнить перечень причин, по которым не может быть выдано прокатное удостоверение указанием, что такое удостоверение не может быть выдано, если кинокартина содержит "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
11:22 27.10.2022 (обновлено: 11:52 27.10.2022)
 
ГД в первом чтении приняла проект о запрете фильмов с пропагандой ЛГБТ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете проката фильмов с пропагандой ЛГБТ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, в частности, установить запрет на выдачу прокатного удостоверения, если фильм содержит пропаганду ЛГБТ.
Изменения вносятся в статью 5.1 закона о государственной поддержке кинематографии в РФ. Предлагается дополнить перечень причин, по которым не может быть выдано прокатное удостоверение указанием, что такое удостоверение не может быть выдано, если кинокартина содержит "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 13:54
Комитет ГД поддержал к первому чтению проекты о запрете пропаганды ЛГБТ
 
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