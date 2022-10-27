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Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов при обстреле в Херсонской области - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/gibel-1827385112.html
Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов при обстреле в Херсонской области
Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов при обстреле в Херсонской области - РИА Новости, 27.10.2022
Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов при обстреле в Херсонской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области в начале недели, еще 58 получили ранения. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T23:56
2022-10-27T23:56
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
херсонская область
мекка
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области в начале недели, еще 58 получили ранения."Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.Он выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что "чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса".Глава Чечни подчеркнул, что регион будет поддерживать семьи погибших, в том числе будут выделены деньги на организацию похорон бойцов. Также семьи военнослужащих смогут совершить паломничество в Мекку.
https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826779359.html
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рамзан кадыров, херсонская область , мекка
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Херсонская область , Мекка
23:56 27.10.2022
 
Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов при обстреле в Херсонской области

Кадыров: 23 чеченских бойца погибли во время артобстрела в Херсонской области

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области в начале недели, еще 58 получили ранения.
"Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.
Он выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что "чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса".
Глава Чечни подчеркнул, что регион будет поддерживать семьи погибших, в том числе будут выделены деньги на организацию похорон бойцов. Также семьи военнослужащих смогут совершить паломничество в Мекку.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 22:04Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровХерсонская областьМекка
 
 
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