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Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции - РИА Новости, 27.10.2022
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Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции
Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции - РИА Новости, 27.10.2022
Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции
Вопрос выплаты военных репараций Греции является закрытым политически и юридически, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью греческой газете Та Неа в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:22
2022-10-27T16:18
в мире
олаф шольц
греция
германия
афины
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АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. Вопрос выплаты военных репараций Греции является закрытым политически и юридически, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью греческой газете Та Неа в связи с визитом в Афины.Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.Журналист заметил, что вопрос о военных репарациях остается "занозой" в двусторонних отношениях, так как Германия считает этот вопрос исчерпанным, а Греция продолжает настаивать на своих претензиях. Журналист спросил, захочет ли Германия обсуждать с Грецией хотя бы "оккупационный кредит" 1942 года - займы, которые Банк Греции был вынужден выдать нацистам."Вы правы - юридически и политически вопрос репараций закрыт", - ответил Шольц."В то же время ясно: немцы совершили страшные преступления. Вот почему память так важны для нас, и именно поэтому так важно для меня сотрудничество в области программ образования и памяти. Я особенно благодарен за то, что греков и немцев сегодня связывают дружба и партнерство в Европе", - сказал немецкий канцлер.Шольц в четверг находится в Греции с визитом.
https://ria.ru/20221026/peregovory-1826933719.html
https://ria.ru/20220531/tank-1792120950.html
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в мире, олаф шольц, греция, германия, афины
В мире, Олаф Шольц, Греция, Германия, Афины
12:22 27.10.2022 (обновлено: 16:18 27.10.2022)
 
Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции

Канцлер ФРГ Шольц считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции

© AFP 2022 / Louisa GouliamakiПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения Акрополя в Афинах. 27 октября 2022
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения Акрополя в Афинах. 27 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / Louisa Gouliamaki
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения Акрополя в Афинах. 27 октября 2022
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АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. Вопрос выплаты военных репараций Греции является закрытым политически и юридически, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью греческой газете Та Неа в связи с визитом в Афины.
Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в Париже. 26 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:51
Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже, сообщили СМИ
Журналист заметил, что вопрос о военных репарациях остается "занозой" в двусторонних отношениях, так как Германия считает этот вопрос исчерпанным, а Греция продолжает настаивать на своих претензиях. Журналист спросил, захочет ли Германия обсуждать с Грецией хотя бы "оккупационный кредит" 1942 года - займы, которые Банк Греции был вынужден выдать нацистам.
"Вы правы - юридически и политически вопрос репараций закрыт", - ответил Шольц.
"В то же время ясно: немцы совершили страшные преступления. Вот почему память так важны для нас, и именно поэтому так важно для меня сотрудничество в области программ образования и памяти. Я особенно благодарен за то, что греков и немцев сегодня связывают дружба и партнерство в Европе", - сказал немецкий канцлер.
Шольц в четверг находится в Греции с визитом.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 17:39Специальная военная операция на Украине
Греция передаст Украине танки советского образца, заявил Шольц
 
В миреОлаф ШольцГрецияГерманияАфины
 
 
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