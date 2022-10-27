12:22 27.10.2022 (обновлено: 16:18 27.10.2022)
Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции
Канцлер ФРГ Шольц считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции
© AFP 2022 / Louisa GouliamakiПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения Акрополя в Афинах. 27 октября 2022
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения Акрополя в Афинах. 27 октября 2022
АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. Вопрос выплаты военных репараций Греции является закрытым политически и юридически, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью греческой газете Та Неа в связи с визитом в Афины.
Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.
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Журналист заметил, что вопрос о военных репарациях остается "занозой" в двусторонних отношениях, так как Германия считает этот вопрос исчерпанным, а Греция продолжает настаивать на своих претензиях. Журналист спросил, захочет ли Германия обсуждать с Грецией хотя бы "оккупационный кредит" 1942 года - займы, которые Банк Греции был вынужден выдать нацистам.
"Вы правы - юридически и политически вопрос репараций закрыт", - ответил Шольц.
"В то же время ясно: немцы совершили страшные преступления. Вот почему память так важны для нас, и именно поэтому так важно для меня сотрудничество в области программ образования и памяти. Я особенно благодарен за то, что греков и немцев сегодня связывают дружба и партнерство в Европе", - сказал немецкий канцлер.
Шольц в четверг находится в Греции с визитом.