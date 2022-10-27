https://ria.ru/20221027/germaniya-1827148832.html

Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции

Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции - РИА Новости, 27.10.2022

Канцлер Германии считает закрытым вопрос выплаты военных репараций Греции

Вопрос выплаты военных репараций Греции является закрытым политически и юридически, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью греческой газете Та Неа в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:22

2022-10-27T12:22

2022-10-27T16:18

в мире

олаф шольц

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АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. Вопрос выплаты военных репараций Греции является закрытым политически и юридически, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью греческой газете Та Неа в связи с визитом в Афины.Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.Журналист заметил, что вопрос о военных репарациях остается "занозой" в двусторонних отношениях, так как Германия считает этот вопрос исчерпанным, а Греция продолжает настаивать на своих претензиях. Журналист спросил, захочет ли Германия обсуждать с Грецией хотя бы "оккупационный кредит" 1942 года - займы, которые Банк Греции был вынужден выдать нацистам."Вы правы - юридически и политически вопрос репараций закрыт", - ответил Шольц."В то же время ясно: немцы совершили страшные преступления. Вот почему память так важны для нас, и именно поэтому так важно для меня сотрудничество в области программ образования и памяти. Я особенно благодарен за то, что греков и немцев сегодня связывают дружба и партнерство в Европе", - сказал немецкий канцлер.Шольц в четверг находится в Греции с визитом.

https://ria.ru/20221026/peregovory-1826933719.html

https://ria.ru/20220531/tank-1792120950.html

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в мире, олаф шольц, греция, германия, афины