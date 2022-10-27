12:01 27.10.2022 (обновлено: 12:34 27.10.2022)
Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине
Der Spiegel пишет, что немецкие солдаты отказываются служить из-за эскалации на Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, пишет Der Spiegel.
"В этом году значительно выросло число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести. Количество отказов увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года", — следует из данных Министерства обороны Германии, на которые ссылается издание.
В бундесвере воздержались от комментариев по этому поводу, однако немецкий политик Севим Дагделен связал происходящее со стратегией правительства в отношении Украины.
"Цифры отражают опасения немцев по поводу курса бундестага и военной эскалации на Украине", — приводит издание его слова.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.