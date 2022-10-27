https://ria.ru/20221027/germaniya-1827140572.html

Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине

Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 27.10.2022

Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине

С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, пишет Der Spiegel. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:01

2022-10-27T12:01

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в мире

севим дагделен

украина

сша

москва

минобороны германии

нато

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, пишет Der Spiegel.В бундесвере воздержались от комментариев по этому поводу, однако немецкий политик Севим Дагделен связал происходящее со стратегией правительства в отношении Украины."Цифры отражают опасения немцев по поводу курса бундестага и военной эскалации на Украине", — приводит издание его слова.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.

https://ria.ru/20221027/ssha-1827120966.html

украина

сша

москва

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Мадина Моргоева

в мире, севим дагделен, украина, сша, москва, минобороны германии, нато