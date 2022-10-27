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Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
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Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине
Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине
С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, пишет Der Spiegel. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:01
2022-10-27T12:34
в мире
севим дагделен
украина
сша
москва
минобороны германии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, пишет Der Spiegel.В бундесвере воздержались от комментариев по этому поводу, однако немецкий политик Севим Дагделен связал происходящее со стратегией правительства в отношении Украины."Цифры отражают опасения немцев по поводу курса бундестага и военной эскалации на Украине", — приводит издание его слова.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.
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в мире, севим дагделен, украина, сша, москва, минобороны германии, нато
В мире, Севим Дагделен, Украина, США, Москва, Минобороны Германии, НАТО
12:01 27.10.2022 (обновлено: 12:34 27.10.2022)
 
Spiegel: немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине

Der Spiegel пишет, что немецкие солдаты отказываются служить из-за эскалации на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, пишет Der Spiegel.

"В этом году значительно выросло число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести. Количество отказов увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года", — следует из данных Министерства обороны Германии, на которые ссылается издание.

В бундесвере воздержались от комментариев по этому поводу, однако немецкий политик Севим Дагделен связал происходящее со стратегией правительства в отношении Украины.
"Цифры отражают опасения немцев по поводу курса бундестага и военной эскалации на Украине", — приводит издание его слова.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.
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