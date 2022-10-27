https://ria.ru/20221027/gazoprovod-1827222412.html
Швеция уточнила данные о судне в районе диверсии на "Северных потоках"
Швеция уточнила данные о судне в районе диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.10.2022
Швеция уточнила данные о судне в районе диверсии на "Северных потоках"
Представитель Военно-морских сил Швеции подтвердил РИА Новости данные о том, что гражданское судно под российским флагом находится в районе диверсии на... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:38
2022-10-27T15:38
2022-10-27T18:00
в мире
швеция
россия
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ЦЮРИХ, 27 окт — РИА Новости. Представитель Военно-морских сил Швеции подтвердил РИА Новости данные о том, что гражданское судно под российским флагом находится в районе диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море.Ранее шведские СМИ сообщили, якобы судно под российским флагом прибыло в экономическую зону Швеции — туда, где повреждены ветки "Северных потоков"."Гражданское судно "Нефит" под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей "Северным потоком", — сказал руководитель отдела связи ВМС Швеции Йимми Адамссон в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ему ничего не известно о судне под российским флагом, которое якобы прибыло в экономическую зону Швеции вблизи от поврежденных "Северных потоков".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html
https://ria.ru/20221027/nordstrim-1827157502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Россия, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
15:38 27.10.2022 (обновлено: 18:00 27.10.2022)
Швеция уточнила данные о судне в районе диверсии на "Северных потоках"
ВМС Швеции подтвердили прибытие судна под флагом России к месту ЧП на "Северных потоках"
ЦЮРИХ, 27 окт — РИА Новости. Представитель Военно-морских сил Швеции подтвердил РИА Новости данные о том, что гражданское судно под российским флагом находится в районе диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море.
Ранее шведские СМИ сообщили, якобы судно под российским флагом прибыло в экономическую зону Швеции — туда, где повреждены ветки "Северных потоков".
"Гражданское судно "Нефит" под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей "Северным потоком", — сказал руководитель отдела связи ВМС Швеции Йимми Адамссон в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию.
Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков ранее заявил
, что ему ничего не известно о судне под российским флагом, которое якобы прибыло в экономическую зону Швеции вблизи от поврежденных "Северных потоков".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
— "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия
, Дания
и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.