https://ria.ru/20221027/gazoprovod-1827222412.html

Швеция уточнила данные о судне в районе диверсии на "Северных потоках"

Швеция уточнила данные о судне в районе диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.10.2022

Швеция уточнила данные о судне в районе диверсии на "Северных потоках"

Представитель Военно-морских сил Швеции подтвердил РИА Новости данные о том, что гражданское судно под российским флагом находится в районе диверсии на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:38

2022-10-27T15:38

2022-10-27T18:00

в мире

швеция

россия

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg

ЦЮРИХ, 27 окт — РИА Новости. Представитель Военно-морских сил Швеции подтвердил РИА Новости данные о том, что гражданское судно под российским флагом находится в районе диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море.Ранее шведские СМИ сообщили, якобы судно под российским флагом прибыло в экономическую зону Швеции — туда, где повреждены ветки "Северных потоков"."Гражданское судно "Нефит" под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей "Северным потоком", — сказал руководитель отдела связи ВМС Швеции Йимми Адамссон в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ему ничего не известно о судне под российским флагом, которое якобы прибыло в экономическую зону Швеции вблизи от поврежденных "Северных потоков".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

https://ria.ru/20221027/nordstrim-1827157502.html

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, россия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"