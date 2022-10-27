https://ria.ru/20221027/gazifikatsiya-1827198001.html
"Восточная система газоснабжения" ускорит газификацию Приамурья
"Восточная система газоснабжения" ускорит газификацию Приамурья - РИА Новости, 27.10.2022
"Восточная система газоснабжения" ускорит газификацию Приамурья
Проект "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов Приамурья, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:31
2022-10-27T14:31
2022-10-27T14:31
амурская область
экономика
жкх
василий орлов (губернатор)
россия
хабаровск
благовещенск
газпром
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт - РИА Новости. Проект "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов Приамурья, сообщил губернатор Василий Орлов."В рамках программы газификации Амурской области до 2025 года в первую очередь экологичное топливо заводим в Циолковский, Свободный, Благовещенск и Благовещенский район. Трасса магистрального газопровода проходит рядом с этими населенными пунктами. Новый проект "Восточная система газоснабжения" позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов, расположенных по левому берегу реки Зея, в частности, в Белогорском и Серышевском районах", - сказал на совещании по вопросам реализации инвестиционного проекта Орлов, чьи слова приводит областное правительство.В том числе на нем шла речь шла о сокращении сроков оформления прав на земельные участки и согласования градостроительной документации. С таким предложением к региональному правительству обратилось руководство ПАО "Газпром". По поручению президента России Владимира Путина компания продолжает расширять программу газификации российских регионов. Сегодня она приступает к строительству перемычки от Хабаровска до Благовещенска между газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток".По данным властей, реализация проекта "Восточная система газоснабжения" обеспечит подачу природного газа с месторождений Ямала на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также соединит единую систему газоснабжения в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что необходимо проработать вопрос включения газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Единую систему газоснабжения (ЕСГ), чтобы обеспечить газом регионы в этой части страны. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 12 октября сообщил, что компания приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России.
https://ria.ru/20221026/gaz-1826860081.html
https://ria.ru/20221026/proisshestviya-1826803256.html
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экономика, жкх, василий орлов (губернатор), россия, хабаровск, благовещенск, газпром, амурская область
Амурская область, Экономика, ЖКХ, Василий Орлов (губернатор), Россия, Хабаровск, Благовещенск, Газпром, Амурская область
"Восточная система газоснабжения" ускорит газификацию Приамурья
Губернатор Орлов: "Восточная система газоснабжения" ускорит газификацию Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт - РИА Новости. Проект "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов Приамурья, сообщил губернатор Василий Орлов.
"В рамках программы газификации Амурской области до 2025 года в первую очередь экологичное топливо заводим в Циолковский, Свободный, Благовещенск и Благовещенский район. Трасса магистрального газопровода проходит рядом с этими населенными пунктами. Новый проект "Восточная система газоснабжения" позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов, расположенных по левому берегу реки Зея, в частности, в Белогорском и Серышевском районах", - сказал на совещании по вопросам реализации инвестиционного проекта Орлов, чьи слова приводит областное правительство.
В том числе на нем шла речь шла о сокращении сроков оформления прав на земельные участки и согласования градостроительной документации. С таким предложением к региональному правительству обратилось руководство ПАО "Газпром". По поручению президента России Владимира Путина компания продолжает расширять программу газификации российских регионов. Сегодня она приступает к строительству перемычки от Хабаровска до Благовещенска между газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток".
По данным властей, реализация проекта "Восточная система газоснабжения" обеспечит подачу природного газа с месторождений Ямала на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также соединит единую систему газоснабжения в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что необходимо проработать вопрос включения газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Единую систему газоснабжения (ЕСГ), чтобы обеспечить газом регионы в этой части страны. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 12 октября сообщил, что компания приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России.