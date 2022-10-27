https://ria.ru/20221027/gaz-1827347523.html
Путин заявил, что просил "Газпром" пойти навстречу Молдавии в споре по газу
Путин заявил, что просил "Газпром" пойти навстречу Молдавии в споре по газу - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что просил "Газпром" пойти навстречу Молдавии в споре по газу
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при разногласиях "Газпрома" и Молдавии по контракту на поставки газа встал на сторону Кишинева, контракт был заключен РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:59
2022-10-27T19:59
2022-10-27T20:23
экономика
молдавия
россия
газпром
в мире
владимир путин
природный газ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при разногласиях "Газпрома" и Молдавии по контракту на поставки газа встал на сторону Кишинева, контракт был заключен на условиях молдавских властей.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин рассказал, что, когда Россия вела переговоры с правительством Молдавии по поводу контракта на поставку газа , "Газпром" занял прагматичную, рыночную позицию."Молдавская сторона не согласилась с позицией "Газпрома" и настаивала на ценовых преференциях. "Газпром" уперся. Потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдовского государства. Сказал ему - ну что ты, цены хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут, какой в этом смысл. Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению", - сказал Путин.Президент добавил, что тогда "Газпром" пошел навстречу правительству Молдавии, контракт был заключен на их условиях.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826989167.html
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"Если платить не смогут, какой в этом смысл?" – Путин о просьбе к Газпрому пойти навстречу Молдавии
"Если платить не смогут, какой в этом смысл?" – Путин о просьбе к Газпрому пойти навстречу Молдавии
2022-10-27T19:59
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, россия, газпром, в мире, владимир путин, природный газ
Экономика, Молдавия, Россия, Газпром, В мире, Владимир Путин, Природный газ
19:59 27.10.2022 (обновлено: 20:23 27.10.2022)
Путин заявил, что просил "Газпром" пойти навстречу Молдавии в споре по газу
Путин заявил, что при разногласиях "Газпрома" и Молдавии по газу встал на сторону Кишинева
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при разногласиях "Газпрома" и Молдавии по контракту на поставки газа встал на сторону Кишинева, контракт был заключен на условиях молдавских властей.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин рассказал, что, когда Россия вела переговоры с правительством Молдавии по поводу контракта на поставку газа , "Газпром" занял прагматичную, рыночную позицию.
"Молдавская сторона не согласилась с позицией "Газпрома" и настаивала на ценовых преференциях. "Газпром" уперся. Потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдовского государства. Сказал ему - ну что ты, цены хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут, какой в этом смысл. Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению", - сказал Путин.
Президент добавил, что тогда "Газпром" пошел навстречу правительству Молдавии, контракт был заключен на их условиях.