https://ria.ru/20221027/gaz-1827347523.html

Путин заявил, что просил "Газпром" пойти навстречу Молдавии в споре по газу

Путин заявил, что просил "Газпром" пойти навстречу Молдавии в споре по газу - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что просил "Газпром" пойти навстречу Молдавии в споре по газу

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при разногласиях "Газпрома" и Молдавии по контракту на поставки газа встал на сторону Кишинева, контракт был заключен РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:59

2022-10-27T19:59

2022-10-27T20:23

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владимир путин

природный газ

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при разногласиях "Газпрома" и Молдавии по контракту на поставки газа встал на сторону Кишинева, контракт был заключен на условиях молдавских властей.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин рассказал, что, когда Россия вела переговоры с правительством Молдавии по поводу контракта на поставку газа , "Газпром" занял прагматичную, рыночную позицию."Молдавская сторона не согласилась с позицией "Газпрома" и настаивала на ценовых преференциях. "Газпром" уперся. Потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдовского государства. Сказал ему - ну что ты, цены хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут, какой в этом смысл. Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению", - сказал Путин.Президент добавил, что тогда "Газпром" пошел навстречу правительству Молдавии, контракт был заключен на их условиях.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826989167.html

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826856954.html

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"Если платить не смогут, какой в этом смысл?" – Путин о просьбе к Газпрому пойти навстречу Молдавии "Если платить не смогут, какой в этом смысл?" – Путин о просьбе к Газпрому пойти навстречу Молдавии 2022-10-27T19:59 true PT1M34S

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Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, россия, газпром, в мире, владимир путин, природный газ