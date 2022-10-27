https://ria.ru/20221027/gaz-1827236843.html

Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон

Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон - РИА Новости, 27.10.2022

Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон

Европа почти заместила падение поставок газа из России за счет СПГ из Азии, но в Китае взять объемы больше не сможет из-за запрета реэкспорта, заявил глава... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:18

2022-10-27T16:18

2022-10-27T16:46

экономика

россия

европа

азия

природный газ

новатэк

леонид михельсон

китай

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Европа почти заместила падение поставок газа из России за счет СПГ из Азии, но в Китае взять объемы больше не сможет из-за запрета реэкспорта, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме.Он напомнил, что за последние 4-5 месяцев российские поставки в Европу сократились почти на 50 миллиардов кубометров. На 1 октября падение к прошлому году составило 47%."Эти поставки почти полностью были замещены СПГ - его потребление Европа нарастила на 65%. Дополнительный объем поставок через регазификационные терминалы составил 43 миллиардов кубометров, 29 из которых пришлись на США. Партии снимаются с азиатских рынков. Если в Корею и Японию поставки остались примерно на уровне прошлого года, то в Китай - сократились на 23%, в Индию – на 19%", - сказал Михельсон.Сокращение поставок в Китай происходило на фоне локдаунов и снижения спроса, но, по словам главы "Новатэка" республика продолжает вводить инфраструктуру приема СПГ и возвращаться к углю не планирует. Последние месяцы партии для китайского рынка перепродавались европейским потребителям в связи с высокими ценами."Но для обеспечения собственной энергобезопасности на прошлой неделе власти Китая запретили своим госкомпаниям эти перепродажи - снятие объемов с китайского рынка сейчас, я думаю, в течение месяца завершится", - добавил Михельсон.

https://ria.ru/20221027/energetika-1827205337.html

https://ria.ru/20221027/evropa-1827236943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, европа, азия, природный газ, новатэк, леонид михельсон, китай, в мире, спг, сжиженный природный газ