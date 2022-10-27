16:18 27.10.2022 (обновлено: 16:46 27.10.2022)
Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон
Михельсон: Европа почти заместила падение поставок российского газа за счет СПГ из Азии
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Европа почти заместила падение поставок газа из России за счет СПГ из Азии, но в Китае взять объемы больше не сможет из-за запрета реэкспорта, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Он напомнил, что за последние 4-5 месяцев российские поставки в Европу сократились почти на 50 миллиардов кубометров. На 1 октября падение к прошлому году составило 47%.
"Эти поставки почти полностью были замещены СПГ - его потребление Европа нарастила на 65%. Дополнительный объем поставок через регазификационные терминалы составил 43 миллиардов кубометров, 29 из которых пришлись на США. Партии снимаются с азиатских рынков. Если в Корею и Японию поставки остались примерно на уровне прошлого года, то в Китай - сократились на 23%, в Индию – на 19%", - сказал Михельсон.
Сокращение поставок в Китай происходило на фоне локдаунов и снижения спроса, но, по словам главы "Новатэка" республика продолжает вводить инфраструктуру приема СПГ и возвращаться к углю не планирует. Последние месяцы партии для китайского рынка перепродавались европейским потребителям в связи с высокими ценами.
"Но для обеспечения собственной энергобезопасности на прошлой неделе власти Китая запретили своим госкомпаниям эти перепродажи - снятие объемов с китайского рынка сейчас, я думаю, в течение месяца завершится", - добавил Михельсон.