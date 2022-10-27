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Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон - РИА Новости, 27.10.2022
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Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон
Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон - РИА Новости, 27.10.2022
Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон
Европа почти заместила падение поставок газа из России за счет СПГ из Азии, но в Китае взять объемы больше не сможет из-за запрета реэкспорта, заявил глава... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:18
2022-10-27T16:46
экономика
россия
европа
азия
природный газ
новатэк
леонид михельсон
китай
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Европа почти заместила падение поставок газа из России за счет СПГ из Азии, но в Китае взять объемы больше не сможет из-за запрета реэкспорта, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме.Он напомнил, что за последние 4-5 месяцев российские поставки в Европу сократились почти на 50 миллиардов кубометров. На 1 октября падение к прошлому году составило 47%."Эти поставки почти полностью были замещены СПГ - его потребление Европа нарастила на 65%. Дополнительный объем поставок через регазификационные терминалы составил 43 миллиардов кубометров, 29 из которых пришлись на США. Партии снимаются с азиатских рынков. Если в Корею и Японию поставки остались примерно на уровне прошлого года, то в Китай - сократились на 23%, в Индию – на 19%", - сказал Михельсон.Сокращение поставок в Китай происходило на фоне локдаунов и снижения спроса, но, по словам главы "Новатэка" республика продолжает вводить инфраструктуру приема СПГ и возвращаться к углю не планирует. Последние месяцы партии для китайского рынка перепродавались европейским потребителям в связи с высокими ценами."Но для обеспечения собственной энергобезопасности на прошлой неделе власти Китая запретили своим госкомпаниям эти перепродажи - снятие объемов с китайского рынка сейчас, я думаю, в течение месяца завершится", - добавил Михельсон.
https://ria.ru/20221027/energetika-1827205337.html
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экономика, россия, европа, азия, природный газ, новатэк, леонид михельсон, китай, в мире, спг, сжиженный природный газ
Экономика, Россия, Европа, Азия, Природный газ, Новатэк, Леонид Михельсон, Китай, В мире, СПГ, сжиженный природный газ
16:18 27.10.2022 (обновлено: 16:46 27.10.2022)
 
Европа почти заместила падение поставок газа из России, заявил Михельсон

Михельсон: Европа почти заместила падение поставок российского газа за счет СПГ из Азии

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Европа почти заместила падение поставок газа из России за счет СПГ из Азии, но в Китае взять объемы больше не сможет из-за запрета реэкспорта, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Он напомнил, что за последние 4-5 месяцев российские поставки в Европу сократились почти на 50 миллиардов кубометров. На 1 октября падение к прошлому году составило 47%.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
14:53
МИД заявил о финальной стадии энергетического самоубийства Европы
"Эти поставки почти полностью были замещены СПГ - его потребление Европа нарастила на 65%. Дополнительный объем поставок через регазификационные терминалы составил 43 миллиардов кубометров, 29 из которых пришлись на США. Партии снимаются с азиатских рынков. Если в Корею и Японию поставки остались примерно на уровне прошлого года, то в Китай - сократились на 23%, в Индию – на 19%", - сказал Михельсон.
Сокращение поставок в Китай происходило на фоне локдаунов и снижения спроса, но, по словам главы "Новатэка" республика продолжает вводить инфраструктуру приема СПГ и возвращаться к углю не планирует. Последние месяцы партии для китайского рынка перепродавались европейским потребителям в связи с высокими ценами.
"Но для обеспечения собственной энергобезопасности на прошлой неделе власти Китая запретили своим госкомпаниям эти перепродажи - снятие объемов с китайского рынка сейчас, я думаю, в течение месяца завершится", - добавил Михельсон.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
16:18
Дефицит СПГ обещает Европе тяжелые зимы, считает Михельсон
 
ЭкономикаРоссияЕвропаАзияПриродный газНоватэкЛеонид МихельсонКитайВ миреСПГсжиженный природный газ
 
 
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