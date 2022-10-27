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Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России - РИА Новости, 27.10.2022
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Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России
Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России - РИА Новости, 27.10.2022
Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России
Единства в ЕС по поводу ограничений цен на российский газ нет и пока не предвидится, заявил на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:28
2022-10-27T16:22
цены на нефть
каталин новак
александер ван дер беллен
венгрия
австрия
россия
евросоюз
еврокомиссия
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ВЕНА, 27 окт — РИА Новости. Единства в ЕС по поводу ограничений цен на российский газ нет и пока не предвидится, заявил на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак президент Австрии Александер Ван дер Беллен.Новак согласилась с этим высказыванием."Вы знаете, что эта тема постоянно обсуждается на встрече министров энергетики на уровне ЕС и на Европейском совете. Как я могу судить, единства всех 27 членов предварительно не достигнуто &lt;...&gt; возможно, не предвидится", — сказал Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналиста.Он выразил уверенность, что Австрия "благополучно переживет зиму", газохранилища хорошо заполнены, что не меняет необходимости "в краткосрочной перспективе достичь большей диверсификации поставок, в том числе за счет поставщиков СПГ и других видов газа", и "в среднесрочной перспективе выйти из ископаемой энергетики".В ответном слове президент Венгрии заявила, что по вопросу об ограничении цен на российский газ "точки зрения в Европе различны" и сейчас она не видит перспективы достичь консенсуса в будущем."Для Венгрии важно достичь посильных цен и гарантий поставок энергоресурсов. Иначе говоря, Венгрия должна иметь возможности оплатить энергоресурсы не только сейчас, но в любое время, и мы предпримем все, чтобы гарантировать это", — сказала Новак.Еврокомиссия 18 октября представила комплекс мер, которые могли бы быть принять члены ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по этим мерам. Среди них — создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок голубого топлива для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826630236.html
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цены на нефть, каталин новак, александер ван дер беллен, венгрия, австрия, россия, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
Цены на нефть, Каталин Новак, Александер Ван дер Беллен, Венгрия, Австрия, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
15:28 27.10.2022 (обновлено: 16:22 27.10.2022)
 
Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России

Лидеры Австрии и Венгрии признали, что в ЕС пока не могут ограничить цены на газ из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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ВЕНА, 27 окт — РИА Новости. Единства в ЕС по поводу ограничений цен на российский газ нет и пока не предвидится, заявил на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
Новак согласилась с этим высказыванием.
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"Вы знаете, что эта тема постоянно обсуждается на встрече министров энергетики на уровне ЕС и на Европейском совете. Как я могу судить, единства всех 27 членов предварительно не достигнуто <...> возможно, не предвидится", — сказал Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналиста.
Он выразил уверенность, что Австрия "благополучно переживет зиму", газохранилища хорошо заполнены, что не меняет необходимости "в краткосрочной перспективе достичь большей диверсификации поставок, в том числе за счет поставщиков СПГ и других видов газа", и "в среднесрочной перспективе выйти из ископаемой энергетики".
В ответном слове президент Венгрии заявила, что по вопросу об ограничении цен на российский газ "точки зрения в Европе различны" и сейчас она не видит перспективы достичь консенсуса в будущем.
"Для Венгрии важно достичь посильных цен и гарантий поставок энергоресурсов. Иначе говоря, Венгрия должна иметь возможности оплатить энергоресурсы не только сейчас, но в любое время, и мы предпримем все, чтобы гарантировать это", — сказала Новак.
Еврокомиссия 18 октября представила комплекс мер, которые могли бы быть принять члены ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.
На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по этим мерам. Среди них — создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок голубого топлива для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.
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Цены на нефтьКаталин НовакАлександер Ван дер БелленВенгрияАвстрияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский совет
 
 
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