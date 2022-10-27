https://ria.ru/20221027/gaz-1827218459.html

Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России

Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России - РИА Новости, 27.10.2022

Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России

Единства в ЕС по поводу ограничений цен на российский газ нет и пока не предвидится, заявил на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:28

2022-10-27T15:28

2022-10-27T16:22

цены на нефть

каталин новак

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 27 окт — РИА Новости. Единства в ЕС по поводу ограничений цен на российский газ нет и пока не предвидится, заявил на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак президент Австрии Александер Ван дер Беллен.Новак согласилась с этим высказыванием."Вы знаете, что эта тема постоянно обсуждается на встрече министров энергетики на уровне ЕС и на Европейском совете. Как я могу судить, единства всех 27 членов предварительно не достигнуто <...> возможно, не предвидится", — сказал Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналиста.Он выразил уверенность, что Австрия "благополучно переживет зиму", газохранилища хорошо заполнены, что не меняет необходимости "в краткосрочной перспективе достичь большей диверсификации поставок, в том числе за счет поставщиков СПГ и других видов газа", и "в среднесрочной перспективе выйти из ископаемой энергетики".В ответном слове президент Венгрии заявила, что по вопросу об ограничении цен на российский газ "точки зрения в Европе различны" и сейчас она не видит перспективы достичь консенсуса в будущем."Для Венгрии важно достичь посильных цен и гарантий поставок энергоресурсов. Иначе говоря, Венгрия должна иметь возможности оплатить энергоресурсы не только сейчас, но в любое время, и мы предпримем все, чтобы гарантировать это", — сказала Новак.Еврокомиссия 18 октября представила комплекс мер, которые могли бы быть принять члены ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по этим мерам. Среди них — создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок голубого топлива для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826630236.html

https://ria.ru/20221026/gaz-1827044592.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, каталин новак, александер ван дер беллен, венгрия, австрия, россия, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет