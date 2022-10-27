https://ria.ru/20221027/gaz-1827178515.html
ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря
ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря - РИА Новости, 27.10.2022
ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря
Еврокомиссия (ЕК) может представить более детальные предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи министров энергетики стран союза,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:48
2022-10-27T13:48
2022-10-27T13:48
кадри симсон
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в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может представить более детальные предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи министров энергетики стран союза, намеченной на 24 ноября, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии, трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Министры (энергетики ЕС на заседании 25 октября - ред.) попросили меня о более детальном анализе о том, как этот лимит цен обеспечить наше снабжение, и о том, какой будет дизайн. Техническая работа по этому вопросу продолжается", - сообщила она."Все возможно", - ответила Симсон на вопрос, могут ли предложения быть представлены к 24 ноября.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826419410.html
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кадри симсон, норвегия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, природный газ
Кадри Симсон, Норвегия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Природный газ
ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря
Еврокомиссар Симсон: ЕК предоставит более детальные предложения по ценам на газ до декабря
БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может представить более детальные предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи министров энергетики стран союза, намеченной на 24 ноября, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Министры (энергетики ЕС на заседании 25 октября - ред.) попросили меня о более детальном анализе о том, как этот лимит цен обеспечить наше снабжение, и о том, какой будет дизайн. Техническая работа по этому вопросу продолжается", - сообщила она.
"Все возможно", - ответила Симсон на вопрос, могут ли предложения быть представлены к 24 ноября.