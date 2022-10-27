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ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря - РИА Новости, 27.10.2022
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ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря
ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря - РИА Новости, 27.10.2022
ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря
Еврокомиссия (ЕК) может представить более детальные предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи министров энергетики стран союза,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:48
2022-10-27T13:48
кадри симсон
норвегия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может представить более детальные предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи министров энергетики стран союза, намеченной на 24 ноября, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии, трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Министры (энергетики ЕС на заседании 25 октября - ред.) попросили меня о более детальном анализе о том, как этот лимит цен обеспечить наше снабжение, и о том, какой будет дизайн. Техническая работа по этому вопросу продолжается", - сообщила она."Все возможно", - ответила Симсон на вопрос, могут ли предложения быть представлены к 24 ноября.
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кадри симсон, норвегия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, природный газ
Кадри Симсон, Норвегия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Природный газ
13:48 27.10.2022
 
ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря

Еврокомиссар Симсон: ЕК предоставит более детальные предложения по ценам на газ до декабря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может представить более детальные предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи министров энергетики стран союза, намеченной на 24 ноября, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Министры (энергетики ЕС на заседании 25 октября - ред.) попросили меня о более детальном анализе о том, как этот лимит цен обеспечить наше снабжение, и о том, какой будет дизайн. Техническая работа по этому вопросу продолжается", - сообщила она.
"Все возможно", - ответила Симсон на вопрос, могут ли предложения быть представлены к 24 ноября.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 04:57
СМИ: в ЕК хотят задействовать Британию и Швейцарию в ограничении цен на газ
 
Кадри СимсонНорвегияЕврокомиссияЕвросоюзВ миреПриродный газ
 
 
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