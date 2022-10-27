https://ria.ru/20221027/gaz-1827178515.html

ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря

ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря - РИА Новости, 27.10.2022

ЕК может представить детальные предложения по ценам на газ в ЕС до декабря

Еврокомиссия (ЕК) может представить более детальные предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи министров энергетики стран союза,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:48

2022-10-27T13:48

2022-10-27T13:48

кадри симсон

норвегия

еврокомиссия

евросоюз

в мире

природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может представить более детальные предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи министров энергетики стран союза, намеченной на 24 ноября, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии, трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Министры (энергетики ЕС на заседании 25 октября - ред.) попросили меня о более детальном анализе о том, как этот лимит цен обеспечить наше снабжение, и о том, какой будет дизайн. Техническая работа по этому вопросу продолжается", - сообщила она."Все возможно", - ответила Симсон на вопрос, могут ли предложения быть представлены к 24 ноября.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826419410.html

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кадри симсон, норвегия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, природный газ