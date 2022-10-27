https://ria.ru/20221027/gaz-1827158955.html

Норвегия усилила проверки газопроводов после терактов на "Северных потоках"

Норвегия усилила проверки газопроводов после терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.10.2022

Норвегия усилила проверки газопроводов после терактов на "Северных потоках"

Проверки газопроводов усилили в Норвегии после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:47

2022-10-27T12:47

2022-10-27T12:47

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проверки газопроводов усилили в Норвегии после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передает агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора норвежского газотранспортного оператора Gassco Фроде Леверсунда.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма."Вместе с Equinor мы активизировали программу проверок, исходя из сложившейся ситуации... Сейчас мы проводим больше проверок, чем обычно", - заявил агентству Леверсунд.Власти и правоохранительные органы Норвегии, после того, как стало известно об утечках на "Северных потоках", приняли решение усилить меры безопасности на норвежском континентальном шельфе и вокруг норвежских нефтегазовых объектов.Как передает Рейтер, по данным сервиса отслеживания судов Refinitiv, морское судно снабжения Havila Subsea, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, в течение последних недель проводило инспекцию норвежских трубопроводов, идущих в Германию и Бельгию. Другое судно, Volantis, как отмечается, посетило ключевой газотранспортный узел Sleipner, а также проверило еще один участок трубопроводов Statpipe и Norpipe, заканчивающийся на терминале Emden в Германии.По словам Леверсунда, Gassco поддерживает тесный контакт с властями Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, где у компании есть приемные терминалы. Кроме того, как сообщается, Gassco сотрудничает с компаниями, которые управляют газораспределительной инфраструктурой как в континентальной Европе, так и в Великобритании."Это сотрудничество включает в себя обмен информацией и обсуждение того, как мы можем совместно решать различные проблемы для обеспечения стабильных поставок газа на рынки как на континенте, так и в Великобритании", - отметил глава компании.

https://ria.ru/20221027/nordstrim-1827157502.html

https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827099986.html

https://ria.ru/20221027/potok-1827151901.html

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в мире, германия, норвегия, европа, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2