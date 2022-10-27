https://ria.ru/20221027/galerei-1827176290.html

ОАЭ, Китай, Индия: с кем планирует работать российская Ассоциация галерей

ОАЭ, Китай, Индия: с кем планирует работать российская Ассоциация галерей - РИА Новости, 27.10.2022

ОАЭ, Китай, Индия: с кем планирует работать российская Ассоциация галерей

Ассоциация галерей (АГА) сфокусирует внимание на работе с арт-сообществом и музеями в регионах России, за рубежом интерес организации сместился в сторону... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:09

2022-10-27T14:09

2022-10-27T14:18

культура

новости культуры

софья троценко

россия

ближний восток

винзавод

музеи

оаэ

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ассоциация галерей (АГА) сфокусирует внимание на работе с арт-сообществом и музеями в регионах России, за рубежом интерес организации сместился в сторону азиатских стран и Ближнего Востока, сообщила РИА Новости основательница ЦСИ "Винзавод", член правления АГА Софья Троценко.По словам Троценко, идея создания ассоциации заключалась в объединении ведущих российских галерей и превращении арт-рынка в более заметную индустрию. "Я, может, скажу очевидную вещь, но она всегда теряется, галерея – это ключевой игрок арт-рынка, профессиональный посредник между художником и покупателем, художником и музеем, художником и биеннале или ярмаркой. Помимо многих стратегических вопросов, требующих кардинальных решений и действий, перед галеристами стояла и другая проблема: отсутствие горизонтальной коммуникации, в том числе, и на уровне галерей", — объяснила собеседница агентства.В среду, 26 октября, ассоциации исполнилось два года. Как отметила основательница "Винзавода", ключевыми направлениями работы АГА за это время стали, в первую очередь, коммуникация с музеями и пополнение фондов предметами современного российского искусства, принципы прозрачного ценообразования, стандартизация деятельности галерей и других участников арт-рынка. Также организация намерена развивать его в регионах и взаимодействовать с международным творческим сообществом.На сегодняшний день АГА объединяет 22 галереи из разных городов страны.

https://ria.ru/20221026/vystavka-1826876382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, софья троценко, россия, ближний восток, винзавод, музеи, оаэ, индия, китай