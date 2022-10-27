https://ria.ru/20221027/galerei-1827176290.html
ОАЭ, Китай, Индия: с кем планирует работать российская Ассоциация галерей
ОАЭ, Китай, Индия: с кем планирует работать российская Ассоциация галерей - РИА Новости, 27.10.2022
ОАЭ, Китай, Индия: с кем планирует работать российская Ассоциация галерей
Ассоциация галерей (АГА) сфокусирует внимание на работе с арт-сообществом и музеями в регионах России, за рубежом интерес организации сместился в сторону... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:09
2022-10-27T14:09
2022-10-27T14:18
культура
новости культуры
софья троценко
россия
ближний восток
винзавод
музеи
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92574/98/925749868_0:0:2345:1320_1920x0_80_0_0_aeb6bfda2503676b37989cc8337a8684.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ассоциация галерей (АГА) сфокусирует внимание на работе с арт-сообществом и музеями в регионах России, за рубежом интерес организации сместился в сторону азиатских стран и Ближнего Востока, сообщила РИА Новости основательница ЦСИ "Винзавод", член правления АГА Софья Троценко.По словам Троценко, идея создания ассоциации заключалась в объединении ведущих российских галерей и превращении арт-рынка в более заметную индустрию. "Я, может, скажу очевидную вещь, но она всегда теряется, галерея – это ключевой игрок арт-рынка, профессиональный посредник между художником и покупателем, художником и музеем, художником и биеннале или ярмаркой. Помимо многих стратегических вопросов, требующих кардинальных решений и действий, перед галеристами стояла и другая проблема: отсутствие горизонтальной коммуникации, в том числе, и на уровне галерей", — объяснила собеседница агентства.В среду, 26 октября, ассоциации исполнилось два года. Как отметила основательница "Винзавода", ключевыми направлениями работы АГА за это время стали, в первую очередь, коммуникация с музеями и пополнение фондов предметами современного российского искусства, принципы прозрачного ценообразования, стандартизация деятельности галерей и других участников арт-рынка. Также организация намерена развивать его в регионах и взаимодействовать с международным творческим сообществом.На сегодняшний день АГА объединяет 22 галереи из разных городов страны.
https://ria.ru/20221026/vystavka-1826876382.html
россия
ближний восток
оаэ
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92574/98/925749868_0:0:2079:1559_1920x0_80_0_0_85253e4b26a80d781f3ea1a1f74a6a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, софья троценко, россия, ближний восток, винзавод, музеи, оаэ, индия, китай
Культура, Новости культуры, Софья Троценко, Россия, Ближний Восток, Винзавод, Музеи, ОАЭ, Индия, Китай
14:09 27.10.2022 (обновлено: 14:18 27.10.2022)
ОАЭ, Китай, Индия: с кем планирует работать российская Ассоциация галерей
Российская Ассоциация галерей фокусируется на работе с регионами, Азией и Ближним Востоком
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ассоциация галерей (АГА) сфокусирует внимание на работе с арт-сообществом и музеями в регионах России, за рубежом интерес организации сместился в сторону азиатских стран и Ближнего Востока, сообщила РИА Новости основательница ЦСИ "Винзавод", член правления АГА Софья Троценко.
По словам Троценко, идея создания ассоциации заключалась в объединении ведущих российских галерей и превращении арт-рынка в более заметную индустрию.
"Я, может, скажу очевидную вещь, но она всегда теряется, галерея – это ключевой игрок арт-рынка, профессиональный посредник между художником и покупателем, художником и музеем, художником и биеннале или ярмаркой. Помимо многих стратегических вопросов, требующих кардинальных решений и действий, перед галеристами стояла и другая проблема: отсутствие горизонтальной коммуникации, в том числе, и на уровне галерей", — объяснила собеседница агентства.
В среду, 26 октября, ассоциации исполнилось два года. Как отметила основательница "Винзавода", ключевыми направлениями работы АГА за это время стали, в первую очередь, коммуникация с музеями и пополнение фондов предметами современного российского искусства, принципы прозрачного ценообразования, стандартизация деятельности галерей и других участников арт-рынка. Также организация намерена развивать его в регионах и взаимодействовать с международным творческим сообществом.
"Задача ассоциации на ближайшие два года – это работа с сообществом, коллекционерами и музеями, в том числе в регионах, — продолжила Софья Троценко. — К текущему контексту мы стараемся адаптироваться быстро, насколько это возможно. Например, по международному сотрудничество меняется фокус и сейчас в поле интересов ОАЭ, Китай, Индия и ряд других азиатских стран. АГА ищет возможности для сотрудничества с локальным арт-рынком и будет содействовать галереям в выходе на него".
На сегодняшний день АГА объединяет 22 галереи из разных городов страны.