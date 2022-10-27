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Путин не исключил поездку на саммит G20 - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин не исключил поездку на саммит G20
Путин не исключил поездку на саммит G20 - РИА Новости, 27.10.2022
Путин не исключил поездку на саммит G20
Президент России Владимир Путин не исключил возможность личного визита на саммит G20 в Индонезии. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:44
2022-10-27T21:54
индонезия
россия
большая двадцатка
в мире
саммит g20
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил возможность личного визита на саммит G20 в Индонезии.Путин также поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на мероприятие.В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство страны готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.Саммит "двадцатки" должен состояться на острове Бали 15-16 ноября.
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индонезия, россия, большая двадцатка, в мире, саммит g20, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Индонезия, Россия, Большая двадцатка, В мире, Саммит G20, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:44 27.10.2022 (обновлено: 21:54 27.10.2022)
 
Путин не исключил поездку на саммит G20

Президент России Владимир Путин не исключил возможность, что лично приедет на саммит G20

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил возможность личного визита на саммит G20 в Индонезии.
"Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть и я поеду, пока подумаю...", - сказал глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин также поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на мероприятие.
В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство страны готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.
Саммит "двадцатки" должен состояться на острове Бали 15-16 ноября.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 14:41
Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ
 
ИндонезияРоссияБольшая двадцаткаВ миреСаммит G20Владимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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