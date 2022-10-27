19:44 27.10.2022 (обновлено: 21:54 27.10.2022)
Путин не исключил поездку на саммит G20
Президент России Владимир Путин не исключил возможность, что лично приедет на саммит G20
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил возможность личного визита на саммит G20 в Индонезии.
"Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть и я поеду, пока подумаю...", - сказал глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин также поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на мероприятие.
В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство страны готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.
Саммит "двадцатки" должен состояться на острове Бали 15-16 ноября.