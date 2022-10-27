https://ria.ru/20221027/g20-1827342278.html

Путин не исключил поездку на саммит G20

Путин не исключил поездку на саммит G20 - РИА Новости, 27.10.2022

Путин не исключил поездку на саммит G20

Президент России Владимир Путин не исключил возможность личного визита на саммит G20 в Индонезии. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:44

2022-10-27T19:44

2022-10-27T21:54

индонезия

россия

большая двадцатка

в мире

саммит g20

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил возможность личного визита на саммит G20 в Индонезии.Путин также поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на мероприятие.В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство страны готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.Саммит "двадцатки" должен состояться на острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221019/sammit-1825112026.html

индонезия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

индонезия, россия, большая двадцатка, в мире, саммит g20, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"