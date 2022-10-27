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ФСБ предостерегла сотрудников Минтранса на Урале от разглашения гостайны - РИА Новости, 27.10.2022
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ФСБ предостерегла сотрудников Минтранса на Урале от разглашения гостайны
ФСБ предостерегла сотрудников Минтранса на Урале от разглашения гостайны - РИА Новости, 27.10.2022
ФСБ предостерегла сотрудников Минтранса на Урале от разглашения гостайны
Силовики предостерегли двух специалистов из минтранса Свердловской области и сотрудника НИИ от разглашения государственной тайны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:43
2022-10-27T12:44
свердловская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Силовики предостерегли двух специалистов из минтранса Свердловской области и сотрудника НИИ от разглашения государственной тайны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Главному и ведущему специалисту отдела мобилизационной и секретной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а также сотруднику уральского филиала ФГБУ "Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов"… от имени органов Федеральной службы безопасности объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России (Разглашение государственной тайны), – говорится в сообщении.Управление располагало сведениями о том, что они длительное время хранили и обрабатывали сведения, составляющие гостайну, "в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц".Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации, утверждают в ФСБ.Санкция за разглашение государственной тайны предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, добавили в пресс-службе.
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свердловская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Свердловская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
12:43 27.10.2022 (обновлено: 12:44 27.10.2022)
 
ФСБ предостерегла сотрудников Минтранса на Урале от разглашения гостайны

ФСБ предостерегли специалистов из Минтранса Свердловской области от разглашения гостайны

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Силовики предостерегли двух специалистов из минтранса Свердловской области и сотрудника НИИ от разглашения государственной тайны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"Главному и ведущему специалисту отдела мобилизационной и секретной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а также сотруднику уральского филиала ФГБУ "Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов"… от имени органов Федеральной службы безопасности объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России (Разглашение государственной тайны), – говорится в сообщении.
Управление располагало сведениями о том, что они длительное время хранили и обрабатывали сведения, составляющие гостайну, "в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц".
Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации, утверждают в ФСБ.
Санкция за разглашение государственной тайны предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, добавили в пресс-службе.
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Свердловская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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