https://ria.ru/20221027/fsb-1827157361.html

ФСБ предостерегла сотрудников Минтранса на Урале от разглашения гостайны

ФСБ предостерегла сотрудников Минтранса на Урале от разглашения гостайны - РИА Новости, 27.10.2022

ФСБ предостерегла сотрудников Минтранса на Урале от разглашения гостайны

Силовики предостерегли двух специалистов из минтранса Свердловской области и сотрудника НИИ от разглашения государственной тайны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:43

2022-10-27T12:43

2022-10-27T12:44

свердловская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Силовики предостерегли двух специалистов из минтранса Свердловской области и сотрудника НИИ от разглашения государственной тайны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Главному и ведущему специалисту отдела мобилизационной и секретной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а также сотруднику уральского филиала ФГБУ "Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов"… от имени органов Федеральной службы безопасности объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России (Разглашение государственной тайны), – говорится в сообщении.Управление располагало сведениями о том, что они длительное время хранили и обрабатывали сведения, составляющие гостайну, "в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц".Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации, утверждают в ФСБ.Санкция за разглашение государственной тайны предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221026/spetssluzhby-1826940214.html

свердловская область

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свердловская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность