https://ria.ru/20221027/frantsiya-1827071094.html

Макрон призвал французов больше работать

Макрон призвал французов больше работать - РИА Новости, 27.10.2022

Макрон призвал французов больше работать

Для получения пенсий в полном объеме и сохранения прежнего уровня жизни французам придется больше работать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:08

2022-10-27T02:08

2022-10-27T02:08

в мире

эммануэль макрон

франция

германия

политика

экономика

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ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости. Для получения пенсий в полном объеме и сохранения прежнего уровня жизни французам придется больше работать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.Журналистка телеканала спросила, что он посоветует делать французам, которые обеспокоены снижением их покупательной способности на фоне высокой инфляции."Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать… Тех, кто хочет работать больше, мы освободим от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы. Мы продолжим и расширим эту политику. Те, кто хотят работать больше, смогут получать больше", – сказал Макрон.По его словам, необходимо, чтобы молодежь раньше начинала трудовую деятельность.Макрон отметил, что, согласно подсчетам экспертов, к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, предложенной Макроном, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году."Если мыслить здраво, остается лишь один способ: раз мы стали жить дольше, нужно работать больше. То, что мы будем работать больше, - это вопрос демографии", - добавил он.

https://ria.ru/20221027/makron-1827069899.html

https://ria.ru/20221025/peregovory-1826500980.html

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в мире, эммануэль макрон, франция, германия, политика, экономика