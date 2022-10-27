https://ria.ru/20221027/frantsiya-1827069535.html
В Париже заявили, что Франция поддерживает с Россией диалог по Украине
В Париже заявили, что Франция поддерживает с Россией диалог по Украине - РИА Новости, 27.10.2022
В Париже заявили, что Франция поддерживает с Россией диалог по Украине
Россия после окончания конфликта на Украине останется мощной державой и соседом ЕС, и лишь дипломатические усилия смогут привести к долгосрочному решению... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T01:32
2022-10-27T01:32
2022-10-27T01:33
в мире
элизабет борн
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ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости. Россия после окончания конфликта на Украине останется мощной державой и соседом ЕС, и лишь дипломатические усилия смогут привести к долгосрочному решению конфликта на Украине, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн."После этой войны Россия останется нашим соседом. Она останется мощной державой. Исключительно дипломатия позволит найти долгосрочное решение этому конфликту. По этой причине мы поддерживаем каналы для диалога с Россией. Переговоры должны быть проведены в тот момент, когда Украина решит к ним прибегнуть и будет в состоянии сделать так, чтобы ее голос был полностью услышан", - отметила премьер, выступая в Сенате Франции."Мы сможем найти решение этого конфликта не на поле боя, но за столом переговоров. В ожидании того, когда будут созданы условия для начала переговоров, мы должны поддерживать Украину столько, сколько сможем, не входя в войну с Россией", - добавила она.
https://ria.ru/20221026/tribunal-1826932014.html
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в мире, элизабет борн, украина, россия, франция, евросоюз
В мире, Элизабет Борн, Украина, Россия, Франция, Евросоюз
01:32 27.10.2022 (обновлено: 01:33 27.10.2022)
В Париже заявили, что Франция поддерживает с Россией диалог по Украине
Премьер Франции заявила, что ее страна стремится поддерживать диалог с Россией по Украине