https://ria.ru/20221027/finansy-1827335711.html
Путин предложил создать независимые международные финансовые платформы
Путин предложил создать независимые международные финансовые платформы - РИА Новости, 27.10.2022
Путин предложил создать независимые международные финансовые платформы
Процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для международных расчетов, неизбежен, создать их можно, объединив усилия многих... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:21
2022-10-27T19:21
2022-10-27T19:21
экономика
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для международных расчетов, неизбежен, создать их можно, объединив усилия многих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам российского лидера, мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми."Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ. В том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да. Это потребует не мало усилий, объединения усилий многих стран. Но сделать это можно", - заявил Путин.Он отметил, что это исключит возможность злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках.
https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827286362.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин предложил создать независимые международные финансовые платформы
Путин: создать новые независимые международные финансовые платформы можно, объединившись
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для международных расчетов, неизбежен, создать их можно, объединив усилия многих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам российского лидера, мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми.
"Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ. В том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да. Это потребует не мало усилий, объединения усилий многих стран. Но сделать это можно", - заявил Путин.
Он отметил, что это исключит возможность злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках.