https://ria.ru/20221027/finansy-1827335711.html

Путин предложил создать независимые международные финансовые платформы

Путин предложил создать независимые международные финансовые платформы - РИА Новости, 27.10.2022

Путин предложил создать независимые международные финансовые платформы

Процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для международных расчетов, неизбежен, создать их можно, объединив усилия многих... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:21

2022-10-27T19:21

2022-10-27T19:21

экономика

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для международных расчетов, неизбежен, создать их можно, объединив усилия многих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам российского лидера, мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми."Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ. В том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да. Это потребует не мало усилий, объединения усилий многих стран. Но сделать это можно", - заявил Путин.Он отметил, что это исключит возможность злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках.

https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827286362.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"