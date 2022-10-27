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В России впервые прекратили дело о фейках о действиях армии - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/feyki-1827242649.html
В России впервые прекратили дело о фейках о действиях армии
В России впервые прекратили дело о фейках о действиях армии - РИА Новости, 27.10.2022
В России впервые прекратили дело о фейках о действиях армии
Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ, возбужденное против нижегородца, разместившего ролик о событиях в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:31
2022-10-27T16:31
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
киевская область
буча
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ, возбужденное против нижегородца, разместившего ролик о событиях в Буче, прекращено, это первый случай в РФ, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Губин.По словам Губина, его подзащитный – немолодой нижегородец, имя которого он не назвал, – 3 апреля разместил на одном из местных форумов в интернете ролик о событиях в Буче. 4 мая следователями нижегородского управления СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")."Следователями была проведена лингвистическая судебная экспертиза, которая показала, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления, нет заведомо ложной информации… На тот момент он считал свою информацию правдивой и размещал ее как достоверную. Никакого умысла на размещение заведомо ложной информации он не имел… Официальная позиция министерства обороны РФ вышла через несколько дней (после размещения ролика подзащитным – ред.)", - сказал Губин.Он отметил, что "следователи очень досконально в этом деле разобрались, за что им честь и хвала, и прекратили это уголовное дело". Адвокат сообщил, что сама публикация была удалена, а дело до суда не дошло, поскольку прекращено на стадии предварительного расследования. "Мы получили постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного", - подчеркнул Губин. Он также добавил, что это первый в России случай прекращения дела по статье 207.3 УК РФ. Ранее о подобном нигде не сообщалось.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20221020/ovsyannikova-1825519218.html
https://ria.ru/20220908/obysk-1815312384.html
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россия
украина
киевская область
буча
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общество, россия, украина, киевская область, буча, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Киевская область, Буча, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
16:31 27.10.2022
 
В России впервые прекратили дело о фейках о действиях армии

В России впервые прекратили дело против человека, разместившего фейки о действиях армии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ, возбужденное против нижегородца, разместившего ролик о событиях в Буче, прекращено, это первый случай в РФ, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Губин.
По словам Губина, его подзащитный – немолодой нижегородец, имя которого он не назвал, – 3 апреля разместил на одном из местных форумов в интернете ролик о событиях в Буче. 4 мая следователями нижегородского управления СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").
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20 октября, 21:57Специальная военная операция на Украине
Басманный суд заочно арестовал Овсянникову
"Следователями была проведена лингвистическая судебная экспертиза, которая показала, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления, нет заведомо ложной информации… На тот момент он считал свою информацию правдивой и размещал ее как достоверную. Никакого умысла на размещение заведомо ложной информации он не имел… Официальная позиция министерства обороны РФ вышла через несколько дней (после размещения ролика подзащитным – ред.)", - сказал Губин.
Он отметил, что "следователи очень досконально в этом деле разобрались, за что им честь и хвала, и прекратили это уголовное дело". Адвокат сообщил, что сама публикация была удалена, а дело до суда не дошло, поскольку прекращено на стадии предварительного расследования. "Мы получили постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного", - подчеркнул Губин. Он также добавил, что это первый в России случай прекращения дела по статье 207.3 УК РФ. Ранее о подобном нигде не сообщалось.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 08:53
Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 18:52Специальная военная операция на Украине
Лавров призвал опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаКиевская областьБучаСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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